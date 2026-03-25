Reinheit ob der Tauber: Zweite Saison der Erlebnisführung 04.04. bis 19.12.26

Jüdisches Erbe in Rothenburg: Geschichte erleben, wo sie wirklich stattfand. Ab dem 4. April 2026 startet die Führungsreihe »Reinheit ob der Tauber« von Kulturerbe Bayern und dem RothenburgMuseum in ihre zweite Saison. Das Format wurde im Jahr 2025 erstmalig als Kooperationsprojekt von Kulturerbe Bayern e.V. und dem RothenburgMuseum ins Leben gerufen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr bietet die Führung Gästen auch 2026 wieder eine einzigartige Möglichkeit, sich mit der jüdischen Geschichte der Tauberstadt auseinanderzusetzen. Jeden Samstag um 14.30 Uhr können Besucher Spuren des jüdischen Erbes in der Stadt entdecken – von der Judaika-Sammlung im Rothenburg­Museum bis zur Judengasse 10, einem der ältesten jüdischen Wohnhäuser Deutschlands mit seiner beeindruckenden Mikwe aus dem 15. Jahrhundert.

Die Führung beginnt im RothenburgMuseum, wo die Teilnehmer einen ersten Einblick in die Kultur und Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Stadt erhalten. Die Judaika-Sammlung zeigt religiöse und alltägliche Objekte, die das jüdische Leben im mittelalterlichen Rothenburg sichtbar machen. Von dort führt der Rundgang in die Judengasse – ein Viertel, das in Deutschland und darüber hinaus als eines der besterhaltenen jüdischen Stadtquartiere aus dem späten Mittelalter gilt. In der Judengasse 10 angekommen, erleben die Gäste ein Haus, das mehr als 600 Jahre Geschichte bewahrt hat und heute als ein Denkmal von nationaler Bedeutung unter der Obhut von Kulturerbe Bayern steht. Nach einer Einführung in die bewegte Baugeschichte des Gebäudes führt die Tour die Besucher in das Herzstück des Hauses: die Mikwe im Keller – das einzige erhaltene Ritualbad dieser Zeit in Deutschland, das noch mit seinem ursprünglichen Wohnhaus existiert. Mit der Tour setzen Kulturerbe Bayern und das RothenburgMuseum einen wichtigen Impuls: Jüdische Geschichte wird sichtbar, greifbar und bleibt im Gedächtnis.

Alles Wichtige auf einen Blick

Wann? Vom 4. April bis 19. Dezember 2026 jeden Samstag um 14.30 Uhr

Wo? Treffpunkt: Foyer des RothenburgMuseums, Klosterhof 5, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Dauer: ca. 60 Minuten

Tickets: 15,- Euro pro Person (Eintritt ins Rothenburg--Museum inklusive, gültig am Veranstaltungstag vor oder nach der Führung)

Buchung: Karten sind erhältlich im Online-Vorverkauf unter www.reservix.de, in der Rothenburg Tourist Information, sowie am jeweiligen Führungstag an der Kasse des RothenburgMuseums.

Mehr Infos unter www.rothenburg.de, www.rothenburgmuseum.de