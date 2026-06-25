Retti275: Vielfältiges Jubiläumsprogramm würdigt den Barockbaumeister Leopoldo Retti, bis 22.08.26

Anlässlich des 275. Todestages des bedeutenden Architekten und Stadtplaners Leopoldo Retti am 18. September lädt der Förderverein Retti gemeinsam mit zahlreichen Partnern zu einem umfangreichen Kultur- und Veranstaltungsprogramm ein. Unter dem Titel Retti275 erinnern Ausstellungen, Vorträge, Führungen, Filmvorführungen, Performances und Kunstprojekte an das Wirken des aus der Lombardei stammenden Baumeisters, der das barocke Erscheinungsbild Ansbachs entscheidend geprägt hat und der darüber hinaus etwa in Ludwigsburg, Stuttgart und Karlsruhe wirkte. Von Juni bis Oktober erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm in Ansbach und weiteren Orten bis hin zu Rettis Heimatort Laino. Zu den Höhepunkten zählen die Filmpremiere »Retti-Palais. Wiedergeburt eines Barockjuwels«, die Sonderausstellung »Wie der Himmel an die Decke kam. Der Festsaal der Residenz Ansbach«, wissenschaftliche Vorträge renommierter Referentinnen und Referenten sowie thematische Führungen auf den Spuren Rettis. Auch moderne künstlerische Formate wie die Fassadenprojektion »Spiritus Mundi 2.0« und eine Tanzperformance zur Grünen Nacht schlagen eine Brücke zwischen historischem Erbe und zeitgenössischer Kultur. Das Jubiläumsprogramm wird von einem breiten Netzwerk regionaler und überregionaler Partner getragen, darunter die Bayerische Schlösserverwaltung, die Stadt Ansbach, die Hochschule Ansbach, Museen, Kulturvereine und weitere Institutionen.

bis Do. 22. Oktober, Ansbach, www.retti-verein.de/for-schung/retti275