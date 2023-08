Rothenburg im Herbst

Wenn der Sommer vorbei ist, geht es in Rothenburg ob der Tauber erst so richtig los – mit dem umfassenden Herbstprogramm. Dazu gehören unter anderem die Reichsstadt-Festtage im September, die Rothenburger Herbstwanderwoche im Oktober sowie der Rothenburger Märchenzauber im November.

Reichsstadt-Festtage: Rothenburg ob der Tauber blickt vom 1. bis 3. September wieder auf seine spannende Geschichte zurück. 900 Teilnehmer der Historiengruppen treten während der Reichsstadt-Festtage in den originalgetreuen Gewandungen aus vergangenen Tagen auf und repräsentieren verschiedene Epochen der Stadtgeschichte. Die Besucher können das Lagerleben über das Wochenende hinweg in der ganzen Altstadt miterleben und beobachten Schmiede, Gaukler und Schwertkämpfer vor der herrlichen Kulisse Rothenburgs. Oder sie werden Zeuge einer Gerichtsverhandlung durch die Bürger der Stadt – inklusive Bäckertaufe im Brunnen. Zu den Höhepunkten am Wochenende zählt der Fackelumzug der Historiengruppen in die Altstadt am Freitagabend: Vom Taubertal geht es gen Marktplatz, wo die Teilnehmer begrüßt werden und eine Lichtshow den Abend krönt. Nach dem Experiment ohne Feuer im Vorjahr begrüßt in diesem Jahr neben den überlebensgroßen Protagonisten wieder eine Feuershow die Gruppen am Rathaus. Mindestens genauso beeindruckend ist das Feuerwerk über der Altstadt am Samstagabend, welches man am besten aus dem Taubertal betrachtet. »Die brennende Stadt« rückt den Beschuss Rothenburgs im 30jährigen Krieg durch die Truppen Tillys in den Fokus.

Rothenburger Herbstwanderwoche: Unterwegs mit Winzer, Förster, Pfarrer und Jäger – die Herbstwanderwoche in Rothenburg ob der Tauber mit täglichen Touren. Wanderfreunde bekommen in Rothenburg ob der Tauber zur Herbstwanderwoche vom 7. bis 15. Oktober wieder ein sattes Programm.

Rothenburger Märchenzauber: Der Rothenburger Märchenzauber bekommt 2023 eine echte Märchenwelt. Vom 17. bis 25. November öffnet der Rothenburger Märchenwald am Rathaus ein eigenes Universum aus Lichtkunst, Videoprojektionen und Toninstallationen. Magische Geschichte, zauberhafte Speisen und brodelnde Getränke warten im Märchenwald auf die Besucher. Insgesamt bietet der Rothenburger Märchenzauber – auch das ist neu – nun drei Wochen lang vom 3. bis 25. November fast täglich ein buntes Programm aus Theateraufführungen, Musikveranstaltungen oder Mitmachaktionen für große und kleine Gäste. Ganz heiß serviert und neu im Programm ist auch das Märchen-Dinner.

Mehr Infos unter

www.rothenburg-tourismus.de