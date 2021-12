Rothenburg ob der Tauber: Ausblick auf 2022

Die Stadt Rothenburg will trotz Pandemie den Rahmen für die Termine in diesem Jahr vorstellen, aber auch Wege aufzeigen, wie man Rothenburg abseits der Großveranstaltung auf eigene Faust erkunden kann.

Rothenburg ob der Tauber präsentiert sich auch 2022 von seiner grünen Seite – die Themenjahre »Pittoresk – Rothenburg als Landschaftsgarten« sind ideal geeignet, um die Stadt als Gast unter einem neuen Aspekt zu erkunden. Zwei Ausstellungen im RothenburgMuseum widmen sich dem Thema und beleuchten sowohl den künstlerischen (Ausstellungstitel: »Pittoresk! – Die pittoreske Darstellung Rothenburgs im Spiegel der Kunst«) als auch dem städtebaulichen (»Rothenburg in London – Rothenburgs Architektur als Vorbild der Gartenstadt Hampstead Garden Suburb«) Teilbereich der Themenjahre. Ab Mai zeigt das Mittelalterliche Kriminalmuseum die Sonderausstellung »Eine Begegnung mit Rothenburg – Kunst und Künstler zwischen 1830 und 1960«. Führungen in den privaten Gärten erleben die Gäste im Rahmen der »Rothenburger Gartenparadiese« – Rothenburger öffnen ihre Gärten für exklusive Kleingruppen und Einzeltermine. Immer zugänglich sind die Parkanlagen im Burggarten und in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad, das mit den Arts And Residency Projekten die zeitgemäße Verbindung von Landschaftspark und Kunst schafft.

Vom Frühling bis zum Sommer – Rothenburg ob der Tauber hat viele weitere Höhepunkte zu bieten. In Rothenburg ob der Tauber startet die warme Saison mit dem Frühlingserwachen: geschmückte Brunnen zu Ostern lassen eine regionale Tradition weiterleben, die Wanderwoche (26. März bis 3. April) bietet die Gelegenheit, frische Luft zu schnappen. Für die traditionell an Pfingsten (3. bis 6. Juni) stattfindenden Festspiele laufen aktuell die Planungen. Im Sommer freuen sich viele auf das Weindorf (17. bis 21. August), das den Grünen Markt und den Kirchplatz an der Jakobskirche gekonnt in Szene und ganz auf die Vermählung von Frankenweinen und leckeren Speisen setzt. Musikfans können beim Taubertal Festival (12. bis 14. August) abrocken und an den Reichsstadt-Festtagen (2. bis 4. September) machen historische Gruppen die Altstadt zu »ihrem Lager«. Gediegener geht es beim kleinen, feinen Toppler Theater zu (22. Juni bis 27. August). Die Herbstzeit ist in Rothenburg für die Märchen reserviert: der Märchenzauber (4. bis 19. November) bietet fantastische Geschichten und einen besonderen Nostalgiefaktor. Den erlebt der Besucher in der Weihnachtsstadt Rothenburg auch während der Adventszeit, wenn der Reiterlesmarkt (25. November bis 23. Dezember) seine Pforten öffnet.

