Rothenburg ob der Tauber: Ausblick auf 2023

Rothenburg ob der Tauber präsentiert sich 2023 von seiner kulinarischen und grünen Seite.

Das Running Dinner von Zsamm am 23. und 24. März läutet die Saison ein. Running Dinner – das heißt: vier Gänge erwarten die Gäste an einem Abend in vier Betrieben, die Gäste wechseln pro Gang die Location und dürfen sich beim vegetarischen Abend von den Kreationen überraschen lassen (nähere Informationen: https://zsamm.rocks). Weitere kulinarische Höhepunkte folgen.

Führungen in den privaten Gärten erleben die Gäste im Rahmen der »Rothenburger Gartenparadiese« – Rothenburger öffnen ihre Gärten für exklusive Kleingruppen und Einzeltermine. Immer zugänglich sind die Parkanlagen im Burggarten, Klostergarten und in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad, das mit den Arts And Residency Projekten die zeitgemäße Verbindung von Landschaftspark und Kunst schafft.

In Rothenburg ob der Tauber startet die warme Saison mit dem Frühlingserwachen: geschmückte Brunnen zu Ostern lassen eine regionale Tradition weiterleben, die Frühjahrswanderwoche (25. März bis 2. April) bietet die Gelegenheit, Rothenburgs Umland mit kundigen Wanderführern zu entdecken. Für die traditionell an Pfingsten (26. bis 29. Mai) stattfindenden Festspiele laufen aktuell die Planungen. Im Sommer freuen sich viele auf das Weindorf (16. bis 20. August), das den Grünen Markt und den Kirchplatz an der Jakobskirche gekonnt in Szene und ganz auf die Vermählung von Frankenweinen und leckeren Speisen setzt. Musikfans können beim Taubertal Festival (11. bis 13. August) abrocken, an den Reichsstadt-Festtagen (1. bis 3. September) machen historische Gruppen die Altstadt zu »ihrem Lager«. Gediegener geht es beim kleinen, feinen Toppler Theater zu (28. Juni bis 26. August). Die Herbstzeit ist in Rothenburg für die Märchen reserviert: der Märchenzauber (3. bis 18. November) bietet fantastische Geschichten und einen besonderen Nostalgiefaktor. Den erlebt der Besucher in der Weihnachtsstadt Rothenburg auch während der Adventszeit, wenn der Reiterlesmarkt (1. bis 23. Dezember) seine Pforten öffnet.

