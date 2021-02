Rothenburg ob der Tauber im Jahr 2021 erleben

Rothenburg ob der Tauber präsentiert sich auch 2021 von seiner grünen Seite – die Themenjahre »Pittoresk – Rothenburg als Landschaftsgarten« sind ideal geeignet, um die Stadt als Gast unter einem neuen Aspekt zu erkunden.

Zwei Ausstellungen im RothenburgMuseum widmen sich dem Thema und beleuchten sowohl den künstlerischen (Ausstellungstitel: »Pittoresk!« – Die pittoreske Darstellung Rothenburgs in der Kunst) als auch dem städtebaulichen (»Rothenburg in London« – Rothenburgs Architektur als Vorbild der Gartenstadt Hampstead Garden Suburb) Teilbereich der Themenjahre. Führungen in privaten Gärten erleben die Gäste mit den »Rothenburger Gartenparadiesen« – 14 Rothenburger öffnen ihre Gärten für Einzeltermine. Immer zugänglich sind die Parkanlagen im Burggarten und in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad, das mit den Arts and Residency Projekten die Verbindung von Landschaftspark und Kunst schafft.

Abseits der Themenjahre bietet das Mittelalterliche Kriminalmuseum für Kulturinteressierte eine dritte Sonderausstellung: »Hund und Katz, Wolf und Spatz« beleuchtet die Tierwelt in der Rechtsgeschichte in einer umfangreichen Sonderschau und feiert damit das 101-jährige Bestehen der Rothenburger Institution.

Die Veranstaltungssaison startet mit dem Frühlingserwachen: geschmückte Brunnen zu Ostern bieten einige Hingucker, die Wanderwochen (20.3. – 28.3.) die Gelegenheit frische Luft zu schnappen.

Wer sich jetzt schon eine Portion Rothenburg ob der Tauber nach Hause holen möchte, kann direkt im Rothenburg Online-Shop einkaufen – die Plattform Atalanda macht es möglich. Weinkreationen von der Villa Mittermeier, Geschenkideen von Eigenart, Upcycling aus Mirjana’s Änderungsschneiderei und handgemachte Mode von AnRa können direkt im Online-Shop aus Rothenburg ob der Tauber erworben werden: https://atalanda.com/rothenburg-ob-der-tauber

Virtuell nach Rothenburg ob der Tauber reisen, das geht unter www.rothenburg-tourismus.de/digital/, hier können Interessierte bequem von daheim aus den Rothenburger Turmweg, das Mittelalterliche Kriminalmuseum, das RothenburgMuseum, die Judengasse 10 und das Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt besuchen. Unter https://map.rothenburg.de finden Interessierte weitere Einzelhändler sowie Gastronomiebetriebe und deren derzeitiges Angebot.

Rothenburg Tourismus Service, Marktplatz 2, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Fon: 09861-404800, www.rothenburg-tourismus.de/digital, https://atalanda.com/rothenburg-ob-der-tauber, https://map.rothenburg.de