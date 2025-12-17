Rothenburg Themenjahr 2026: Landschaft. Garten. Natur.

Rothenburg ob der Tauber richtet 2026 den strategischen Fokus auf die besondere Symbiose von Stadt, Landschaft und Natur. Unter dem Leitmotiv »Rothenburg – Stadt. Landschaft. Natur« zeigt die Tauberstadt über zwölf Monate hinweg, wie tief verwoben Kulturerbe, Naturerleben und Landschaftsbild hier tatsächlich sind – und wie sehr sie den Charakter des Ortes prägen. Seit Jahrhunderten macht die Lage hoch über dem Taubertal ­Rothenburg unverwechselbar: historisch bedeutend, visuell ikonisch, voller Perspektivenwechsel, die man so nur hier findet. Das Themenjahr bietet nun Einblicke, die normalerweise verschlossen ­bleiben, und lädt mit fachkundigen ­Persönlichkeiten zu Begegnungen mit der Landschaft, in der ­Geschichte – und mitten hinein in das authentische Rothenburg-Gefühl.

Der offizielle Startschuss fällt am 12. April 2026 mit einem offenen Natursonntag (12 bis 16 Uhr) im Wildbad. Drei geführte Kurz-Touren setzen die inhaltlichen Kernmodule des Themenjahres: Lothar Schmidt (Taubermühlenverein) erschließt die historischen Mühlkanäle und zeigt, wie eng Kulturlandschaft und kluges Wassermanagement seit jeher verbunden sind. Stephan Michels (Wildbad / Park Pittoresk) öffnet neue Blickachsen auf Gartenkunst, Parkgeschichte und ökologische Gestaltung entlang des Tauberhangs. Und die Naturpark-­ranger der Frankenhöhe führen in die Landschaft um die Landhege und machen die Frühjahrsphänomene der Natur unmittelbar erlebbar. Der Rothenburg Tourismus Service begleitet den Auftakt mit einem Infopunkt vor Ort.

Warum dieses Themenjahr? Weil Rothenburg weit mehr ist als die Summe seiner Mauern, Türme und ikonischen Romantik. Die Stadt ist – im wörtlichen wie übertragenen Sinn – ein Landschaftsgarten. Seit dem 19. Jahrhundert von Künstlern gefeiert, heute von Naturfreunden geschätzt, gewinnt ­dieses Erbe im Kontext von Nachhaltigkeit und ­Zukunftsgestaltung weiter an Bedeutung. Das Themenjahr stärkt dieses Profil und zeigt: Rothenburg ist ein lebendiger Raum, in dem Natur und Kultur nicht nebeneinander, sondern miteinander wirken.

Ein besonderes Highlight noch im Januar ist »Sehnsucht nach Süden – Gärten an der Côte d’Azur«, ­eine Bilderreise von Daniela David am 25. Januar im Rokokosaal im Wildbad Rothenburg. Der Vortrag eröffnet Einblicke in die Vielfalt und Schönheit dieser einzigartigen Oasen, die die französische Riviera prägen. Daniela David beleuchtet die Geschichte, die kulturellen Einflüsse und die leidenschaftlichen Gestalter hinter diesen Gärten – von der majestätischen Villa Ephrussi de Rothschild bis hin zu versteckten grünen Refugien. Der Vortrag bietet Inspiration und lädt zum Träumen ein. Eine Reise, die die Côte d‘Azur von ihrer grünsten Seite zeigt.

