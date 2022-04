Rothenburger Frühlingserwachen 2022

Unter dem Motto »Rothenburger Frühlingserwachen« präsentiert sich vom 26. März bis 30. April ein breites Kulturangebot in Rothenburg ob der Tauber mit Osterbräuchen, Sonderführungen und Konzerten im Wildbad sowie in der Jakobskirche.

Wenn die Temperaturen langsam wärmer werden, schlägt sich dies in einem breiten Angebot an Führungen im Freien nieder. Höhepunkt wird die Rothenburger Frühjahrswanderwoche vom 26. März bis 3. April sein. Konzerte erleben die Gäste im Konzertsaal des Wildbad Rothenburg an der Tauber sowie in der Stadtkirche St. Jakob im Herzen der Altstadt. In den Wochen vor Ostern (Osterfeiertage 2022: 15. bis 18. April) schmücken die ehrenamtlichen Helfer die Brunnen der Rothenburger Altstadt mit tausenden handbemalter Eier – traditionell ein eindrucksvoller Farbtupfer in der ohnehin farbenfrohen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.

Dass es von den Brunnen der Stadt viele Fakten und Geschichten zu erzählen gibt, beweist die Sonderführung »Rothenburger Brunnen – Kunstwerke der Renaissance«. An vier Tagen geht es mit Gästeführerin Regina Däschner fachkundig durch die Altstadt (Anmeldung unter: info@rothenburg.de). Die Termine für die Führung: 12. April, 14. April, 18. April und 23. April, jeweils um 14 Uhr.

Am Karfreitag geht es unter dem Motto »Redensarten auf Schritt und Tritt« durch Rothenburg ob der Tauber (Anmeldung: info@rothenburg.de). Die Tour startet um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen. Weitere Sonderführungen stellen die Verteidigungsanlagen der Stadt (22. April, 16 Uhr, Anmeldung: info@rothenburg.de, ab Marktplatzbrunnen) sowie das Wildbad Rothenburg als »Gartenkunst an der Tauber« vor (24. April, 13 Uhr, Treffpunkt: Wildbad in Rothenburg, Rondell am Haupteingang). Direkt im Anschluss an die Tour durch den Park im Wildbad lohnt am 24. April der Besuch des Konzerts im Wildbad im Rahmen der Reihe »Junge Musiker«. Ab 15 Uhr treten drei Studierende der Klavierklasse an der Musikhochschule Nürnberg kostenfrei auf. Weitere Konzerte stehen rund um Ostern in der Rothenburger Stadtkirche St. Jakob auf dem Programm: Kantorin Jasmin Neubauer lädt am Karfreitag um 17 Uhr (15. April, Karten an der Abendkasse) zum Orgelkonzert. Zwei Tage später, am Ostersonntag (17. April), konzertieren das Ansbacher Kammerorchester mit dem Rothenburger Jan-Peter Scheurer (Trompete) und Jasmin Neubauer (Orgel) ab 19 Uhr in der Jakobskirche. Am folgenden Samstag (23. April) erklingt die Rieger-Orgel in St. Jakob ab 18 Uhr zum kostenfreien 30-Minuten-Konzert. Das RothenburgMuseum präsentiert täglich die Sonderausstellungen »Pittoresk« und »Rothenburg in London« sowie die Ausstellung des Fotoclub Rothenburg mit gegenwärtigen Stadtansichten. Zudem hält die vielfach ausgezeichnete Gartenbuchautorin Daniela David (Deutscher Gartenbuchpreis 2021) am 24. April um 11 Uhr ihren Vortrag zu den Gärten von Marrakesch (kostenfrei, Anmeldung via garten@rothenburg.de).

Neben den geschmückten Osterbrunnen und den Konzerten zu Ostern stellt auch die Wanderung zum Osterfreuer mit Harald Krasser eine schöne Tradition dar. Los geht es hier am Ostersonntag (17. April) um 20 Uhr. Der Jäger Harald Krasser führt auch eine der Touren im Rahmen der Rothenburger Frühjahrswanderwochen, die vom 26. März bis 3. April täglich kostenfreie Rundtouren ab Rothenburg ob der Tauber bieten. Das Programm ist beim Rothenburg Tourismus Service erhältlich, um Anmeldung wird unter garten@rothenburg.de gebeten.

Mehr Infos unter www.rothenburg-tourismus.de