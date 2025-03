Raus an die frische Luft und hin zu frischen Ideen führt das Rothenburger Frühlingserwachen. In der Tauberstadt wartet ein breit gefächertes Programm auf die Bürger und Besucher der Stadt. Im April wird eine ganz besondere Gelegenheit ­geboten, die Natur um Rothenburg zu erkunden: am 4. April wandert Harald Krasser ab 20 Uhr zu den Eulen ins Steinbachtal (Voranmeldung unter garten@rothenburg.de). Treffpunkt der Eulen-­wanderung ist die Kirche St. Wolfgang. Wildkräuter erklärt Sonja Gundel am 24. April bei ihrer Runde ab dem Burggarten (ab 14 Uhr, Anmeldung unter gundelrebe2023@gmail.com).

Kulturell stechen die Ausstellungen im RothenburgMuseum hervor: »Waffen einer Reichsstadt« begleitet das Themenjahr »500 Jahre Bauernkrieg« täglich. Ab dem 30. März gibt es die neue Ausstellung »Rothenburger Weg« zu sehen, die sich dem Wiederaufbau der Altstadt nach dem Zweiten Weltkrieg widmet. Die Sonderführung von »Kunst ­sehen und verstehen« setzt den Fokus auf die »Malerei in Rothenburg im 16. Jahrhundert« (27. April, ab 11 Uhr). Am 18. April, Karfreitag, erleben Interessierte mit der Familie Thürauf bei der Führung »Stein und Wein« durch die Rothenburger Eich Weinkultur (14 Uhr, Anmeldung unter info@glocke-rothenburg.de). Die Weinprobe findet tags darauf um 17 Uhr statt: »Weinräritäten des Taubertals« stehen dann im Blickpunkt (Anmeldung unter info@glocke-­rothenburg.de).

Die Stadtbücherei Rothenburg beteiligt sich mit vier Veranstaltungen am Frühlingserwachen in Rothenburg: am 4. April wird bei Musik die Ausstellung »Lesen bildet« im Rahmen der Bundesweiten Nacht der Bibliotheken eröffnet (Beginn: 19.30 Uhr). Die »Matinée am Sonntag« findet am 6. April ab 10.30 Uhr statt: Musik und Lesungen genießt man bei Kaffee und Kuchen. Spannend wird es am 9. April ab 19.30: Die Würzburger Autorin Kirsten Nähle liest aus ihrem Krimi »Schrei am Main«. Zum Welttag des Buches am 23. April gehen die Zuhörer mit den Lieblingswerken der Vorleser/innen auf »Weltreise« (ab 19.30 Uhr).

Am 26. und 27. April bringt die Stadtmosphäre als Frühlingsfest das bunte Treiben aus -Rothenburgs Vereinen und aus dem Einzelhandel (mit -verkaufsoffenem Sonntag) auf die Gassen der Stadt. -Organisiert wird das Programm mit Musik- und Showbühne am Kapellenplatz vom -Stadtmarketing Rothenburg e.V.