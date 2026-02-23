Rothenburger Frühlingserwachen, 14.03. bis 30.04.26

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die historischen Mauern in weiches Licht tauchen und die Natur entlang der Tauber zu neuem Leben erwacht, beginnt in Rothenburg ob der Tauber eine der schönsten Zeiten des Jahres: das Frühlingserwachen. Vom 14. März bis 30. April präsentiert sich die mittelalterliche Stadt von ihrer besonders reizvollen Seite – mit einer überzeugenden Kombination aus Naturerlebnis, Kulturgenuss sowie musikalischen und kulinarischen Akzenten.

Im April laden besondere Führungen dazu ein, die Umgebung Rothenburgs näher kennenzulernen. Bei »Wildkräuter im Frühling« erklärt Sonja Gundel am 9. April ab 14 Uhr Wissenswertes rund um heimische Pflanzen (Treffpunkt Burggarten, Anmeldung unter garten@rothenburg.de). Einen spannenden Einblick in das Zusammenspiel von Natur, Technik und Geschichte bietet die Führung an der Herrnmühle am 15. April. Lothar Schmidt zeigt, wie Flussverlauf, Stauwehr und Mühlentechnik über Jahrhunderte eine nachhaltige Kulturlandschaft formten. Die Führung dauert ca. 60 Minuten, ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Musikalisch wird der Frühling ab 5. April mit den sonntäglichen Konzerten im Wildbad erlebbar, die jeweils um 15 Uhr zu stimmungsvollen Nachmittagen einladen. Ein besonderer Höhepunkt ist die ­Orgelnacht in St. Jakob am 11. April mit Jasmin Neubauer, die bei atmosphärischer Beleuchtung und einem Getränk ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bietet.

Kulturelle Akzente setzt das RothenburgMuseum mit Sonderführungen zu den Themen »Jüdische Festtage« (29. März ab 14 Uhr) und »Georg Wilhelm Wanderer und die Welt des Biedermeier« (26. April ab 11 Uhr). Die Stadtbücherei beteiligt sich mit einer Vorstellung von Frühjahrs-Neuerscheinungen (25. März ab 19.30 Uhr) sowie einer Lesereise zum Welttag des Buches am 23. April unter dem Titel »Literatur aus und über Amerika«. Kulinarisch lockt am 18. April ein Biertasting mit 4-Gang-Menü im Hotel Eisenhut, begleitet von einem Braumeister der Landwehr-Bräu. Am 25. und 26. April belebt die Stadtmosphäre mit Frühlingsfest, Musik, Showbühne und verkaufsoffenem Sonntag die Altstadt. Organisiert wird das Programm mit Musik- und Showbühne am Kapellenplatz vom Stadtmarketing Rothenburg e.V.

Den stimmungsvollen Abschluss bildet am 30. April der Mondschein-Spaziergang ab 20 Uhr am Burgtor – eine achtsame Wanderung mit Geschichten zu Natur und alten Maibräuchen. Das Angebot der ­Naturpark-Ranger und der Gebietsbetreuung ­Taubertal ist kostenlos und ohne Voranmeldung zugänglich.

Rothenburger Frühlingserwachen, Sa. 14. März bis Do. 30. April, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de