Rothenburger Gartenparadiese 2021

Die Rothenburger Gartenparadiese gehen in die nächste Runde. Besucher erleben bei geführten Touren in den öffentlichen Gärten oder beim exklusiven Besuch in einem der Privatgärten der Stadt das weltbekannte Rothenburg von einer anderen Seite.

Malerische Winkel finden sich in Rothenburg ob der Tauber an jeder Ecke. Für viele Bewohner Rothenburgs erschließt sich die Lebensqualität der Stadt über die grüne Lunge. Die Lage über dem Taubertal mit seinen bewaldeten Hängen birgt nicht nur herrliche Aussichten, sondern bietet auch die Möglichkeit zu ausgedehnten Spaziergängen in der nahen Natur und in den Parks der Stadt. Viele Rothenburger haben sich zudem echte Ruheoasen in den Hinterhöfen oder im Taubertal angelegt. Die »Rothenburger Gartenparadiese« bieten den Besuchern einerseits einen Einblick in öffentliche Parks wie den Burggarten oder die Anlage des Park Pittoresk der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad oder den Weinberg An der Eich der Familie Thürauf. Andererseits gewähren die Gartenparadiese Einblick in die privaten Refugien – exklusive Führungen sind hier nach Anmeldung via garten@rothenburg.de möglich.

Auf eigene Faust können Gäste das Wildbad in Rothenburg ob der Tauber mit seinem Park Pittoresk und den Werken der Artist-in-Residence Künstler erkunden. Das Wildbad liegt direkt an der Tauber und gehört mit seinen Sonntagskonzerten und dem Nachmittagscafé zu den wichtigsten kulturellen Anlaufpunkten der Stadt. In dem märchenhaften Gebäudekomplex, welcher der Evangelischen Landeskirche von Bayern gehört, können Gäste übernachten und einkehren. Küchenchef Christoph Friese legt Wert auf Nachhaltigkeit und saisonale Spezialitäten. Mit der Broschüre »Park Pittoresk« erkunden Gäste das grüne Umfeld auf eigene Faust.

Einen Blick in die privaten Gärten Rothenburgs gewähren 13 Besitzer nach Anmeldung bei der Tourist Information via garten@rothenburg.de. Die Gärten und ihre Eigentümer sind in der Broschüre

»Rothenburger Gartenparadiese« beschrieben: neben den Kleingärten an der Stadtmauer von Rothenburg ob der Tauber stechen in der Altstadt großflächige Anlagen hervor, die viele hier so nicht erwarten. Auf den Grundstücken einstiger Stadtbauernhöfe sind wahre Kleinode entstanden. Beeindruckend ist die Szenerie im Taubertal, wo sich drei ganz verschiedene Gärtner vorstellen – vom ehemaligen Gehöft des Wildbads über einen Ruheteich an der Schandtauber bis zum Blumenparadies mit Blick auf den Burggarten. So bieten die privaten Gartenparadiese auch einen exklusiven Einblick in die Entwicklung der Stadtgeschichte - von den Patrizierhöfen nahe der Herrngasse über die Stadtbauernhöfe zu den Mühlenanlagen im Taubertal.

Einen kulinarischen Ausklang finden die Gartenparadiese in den Gartenanlagen der Rothenburger Hotel und Restaurants wie dem Herrnschlösschen, dem Burggartenpalais oder dem Hotel Schranne. Zudem empfiehlt sich die Einkehr in der »Glocke« – dem Stammhaus des heimischen Winzers Thürauf. Der Weinberg An der Eich ist nicht weit entfernt.

Die Broschüre zu den Rothenburger Gartenparadiesen können Gäste über garten@rothenburg.de bestellen oder auf der Website www.rothenburg-tourismus.de herunterladen.