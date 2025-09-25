Rothenburger Herbstwanderwoche 2025, 11. bis 19. Oktober

Die Rothenburger Herbstwanderwoche lädt vom 11. bis 19. Oktober 2025 zu täglich geführten Touren rund um die Tauberstadt ein. Unter dem Motto »Natur, Kultur und Bewegung« erwartet die Gäste ein breites Programm mit spannenden Entdeckungen – alle Führungen sind kostenfrei, lediglich bei besonderen Angeboten wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Zum Auftakt am Samstag, 11. Oktober, führt die Eröffnungswanderung ab dem Marktplatz (14 Uhr) gemütlich durch die Umgebung, inklusive Vesperpause. Am Sonntag (12.10.) geht es mit Pfarrer Dr. Oliver Gussmann auf die Spuren des Jakobswegs – eine spirituelle Wanderung mit historischen Bezügen. Der Montag (13.10.) steht mit einer großen Tageswanderung über die Frankenhöhe im Zeichen von Naturgenuss und sportlicher Herausforderung. Für die Wanderung mit Harald Krasser ist eine Anmeldung unter garten@rothenburg.de oder 09861 404 800 erforderlich. Am Dienstag (14.10.) lädt Förster Daniel Gros zu einer Waldwanderung ein, bei der Familien die Geheimnisse des Waldes entdecken können. Start ist am Marktplatz um 14 Uhr. Am Mittwoch (15.10) sind die Mittwochswanderer ab 14 Uhr ab dem Marktplatz unterwegs und verbinden Bewegung mit Musik, Gesang und fröhlicher Einkehr. Am Donnerstagmorgen (16.10.) heißt es aktiv werden bei einer Nordic-Walking-Runde, die um 9 Uhr am Marktplatz beginnt. Am Nachmittag folgt um 14 Uhr eine spannende Führung über den Bienenlehrpfad. Freitag (17.10.) führt eine IVV-Rundwanderung auf kurzen Wegen durch die Landschaft und lässt Raum für Begegnungen. Der Samstag (18.10, 11 Uhr, ab dem Marktplatzbrunnen) steht ganz im Zeichen des Genusses. Den Abschluss am Sonntag (19.10) bildet die beliebte Mühlenwanderung (14 Uhr, ab Marktplatz) durch das Taubertal, die spannenden Fakten und Einblicke rund um die historischen Mühlen mit landschaftlichem Erlebnis verbindet.

Sa. 11. bis So. 19. Oktober, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de