Rothenburger Märchenzauber, 31.10. bis 20.11.25

Der »Rothenburger Märchenzauber« bietet 2025 wieder eine bunte Palette an Angeboten für die ganze Familie, sodass man sich in der Rothenburger Altstadt wie im Märchen fühlt.

Fantastische Geschichten erwarten alle Märchenfreunde vom 31. Oktober bis zum 20. November beim »Rothenburger Märchenzauber«. Im RothenburgMuseum lädt Nonne Sabine am 1. November um 13.30 Uhr, sowie am 31. Oktober., 6. und 17. November jeweils um 18 Uhr zu einem besonderen Rundgang und Märchenerzählerin Juliane Dehner am 4. und 18. November jeweils um 18 Uhr zur Märchenstunde »Märchen von Wettkämpfen und ­Wundern« ein. Anmeldung für beide Formate unter: franziska.krause@rothenburg.de. Ebenfalls im RothenburgMuseum zu erleben ist das Bauch-­ladentheater mit Günter Weisskopf am 2. November um 13.30 Uhr, sowie am 3. November um 18 Uhr.

Erwachsene Märchenfreunde erwartet am 1. November um 19 Uhr im Musiksaal die Lesung »Der Wunsch des Blumenelfs« mit der Autorin Peggy Wolf und Kontrabassbegleitung von Andreas Ravn. Eintritt: 5 € p.P. Musikalisch wird es einen Tag später, am 2. November um 19 Uhr im Musiksaal, mit Musical-Darstellerin Martina Lechner und ihrem Gastspiel »Musical-Märchen-Stunde«. Eintritt: 15 € p.P., ermäßigt: 12 € p.P. Eine Gelegenheit für kleine Märchenfreunde selbst aktiv zu werden bietet das Kinder-Mitmach-Theater »Prinzessin Alleswill« am 5. November um 15 Uhr in der Stadtbücherei. In die Wolfgangskirche lädt das Märchenteam um Ina Elser am 7. November um 16.30 Uhr und um 18 Uhr zu dem Theaterstück »Die Prinzessin auf der Erbse« ein, Anmeldung notwendig.

Vom 7. bis zum 15. November erwartet alle Märchenfreunde der »Rothenburger Märchenwald« im Rathausgewölbe. Nicht ganz so märchenhaft, dafür aber passend zum Gedenkjahr »500 Jahre Bauernkrieg« präsentiert Ulrike Bergmann am 16. November um 19 Uhr im Musiksaal ihr Gastspiel »Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?«. Eintritt: 12 € p.P., ermäßigt: 10 € p.P. ­Pfarrer Oliver Gußmann nimmt das Publikum am 19. ­November um 18 Uhr mit in die Franziskanerkirche und gibt Anekdoten und Legenden aus dem Leben des Franz von Assisi zum Besten. Mythisch-herbstlich wird es am 20. November um 19 Uhr im Musiksaal. Das MaerenKabinett präsentiert in seinem Gastspiel »Im Nebel träumet nun die Welt« ­Märchen und Legenden zur dunklen Jahreszeit für Erwachsene. Eintritt: 5 € p.P. In Richtung Weihnachten kann man bereits am 25. November um 19.30 Uhr im Musiksaal blicken mit dem Weinachtskabarett »Alle Jahre müder« des Südtiroler Duos Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch. Eintritt: 15 € p.P., ermäßigt: 12 € p.P.

Rothenburger Märchenzauber, Fr. 31. Oktober bis Do. 20. November, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de