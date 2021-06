Rothenburger Wanderwoche 2021

Die Natur um Rothenburg ob der Tauber entdecken Gäste in kleinen Gruppen bei den kostenfrei geführten Rundtouren der Wanderwoche vom 19. bis zum 27. Juni. Die Touren starten täglich, eine Anmeldung via garten@rothenburg.de ist erforderlich.

Später als ursprünglich geplant startet die Rothenburger Wanderwoche. Vom 19. bis 27. Juni machen sich in Rothenburg ob der Tauber die Wanderführer auf den Weg zu den Rundtouren in die Natur. Die täglich geführten Touren sind kostenfrei und werden in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Rothenburg ob der Tauber veranstaltet. Für die Touren ist in diesem Jahr wieder eine Anmeldung unter garten@rothenburg.de oder direkt bei der Tourist Information am Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber (09861-404 800) sowie die Vorlage eines negativen Coronatests notwendig.

Hinweis zur Durchführung der Wanderungen: Es kann aktuell nicht gewährleistet werden, ob die Touren stattfinden können. Die angemeldeten Teilnehmer werden rechtzeitig auf dem Laufenden gehalten, ob die Touren aufgrund der Auflagen stattfinden.

Das Angebot der Rothenburger Wanderwoche im Juni umfasst eine breite Palette an Touren für alle Fitnesslevel und Interessen-lagen – von der Tagestour bis zur fachkundlichen Führung in den Weinbergen. Die Tageswanderung mit Harald Krasser führt am Montag, den 21. Juni, vom Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber aus über das Steinbachtal, ins Taubertal und auf die Hohenloher Ebene. Nach einer Einkehr in der Wirtschaft in Leuzenbronn kehrt die Gruppe über das Tal der Schandtauber nach Rothenburg zurück. Start ist um 10 Uhr, für die 14 Kilometer sind sieben Stunden einzuplanen. Eine weitere Tagestour führt mit Ruth und Bernd Edelhäuser am 26. Juni entlang der Schandtauber nach Bettenfeld (10 Uhr ab Marktplatz).

Immer sehr beliebt und deshalb schnell ausgebucht sind die fachkundlichen Wanderungen zu den Mühlen rund um Rothenburg ob der Tauber mit Lothar Schmidt (27. Juni, 14 Uhr ab Marktplatz) und die Wanderung im Weinberg An der Eich mit der Familie Thürauf vom Weingut Glocke (26. Juni, 14 Uhr ab Burgtor, circa 1,5 Stunden).

Den Auftakt macht das Ehepaar Edelhäuser mit der Eröffnungswanderung am 19. Juni ab 14 Uhr am Marktplatz. Die Pittoreske Wanderung um Rothenburg führt am 22. Juni (Marktplatz ab 14 Uhr) zu den schönsten Aussichtspunkten rund um die Stadt.

Pfarrer Oliver Gußmann begibt sich am 20. Juni mit seiner Gruppe zum Schnupperpilgern auf die Spuren des Jakobswegs (14 Uhr ab Marktplatz). Weitere Rundtouren bieten die Wanderabteilung des TSV Rothenburg an (25. Juni, 14 Uhr, ab Sporthalle Erlbacher Straße) sowie der Kneipp-Verein Rothenburg an (24. Juni, 14 Uhr, ab Marktplatz). Am 24. Juni können Gäste zudem mit der Nordic-Walking-Gruppe aus Rothenburg ab dem Marktplatz aufbrechen (Treffpunkt: 9 Uhr).

Am 23. Juni starten die Mittwochswanderer um 14 Uhr vom Marktplatzbrunnen.

Mehr Informationen unter www.rothenburg-tourismus.de/veranstaltungen/wanderwochen/