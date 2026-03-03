Saisonbeginn im Hohenloher Freilandmuseum: Tag des alten Handwerks

Am Sonntag, 15. März beginnt um 10 Uhr im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen die Saison 2026 mit der beliebten Veranstaltung „Tag des alten Handwerks“ und weiteren Attraktionen. 15 Handwerkerinnen und Handwerker, darunter Drechsler, Rechenmacher, Weißnäherin, Stuhlflechterin, Lehmbauer, Schmied und Bäcker, führen ihre traditionellen Tätigkeiten vor und geben Erläuterungen. Eine Mitmachstation lädt dazu ein, sich mit Anleitung im Weidenflechten zu versuchen, dazu wird ein Unkostenbeitrag von 10 € pro Person erhoben. Eine kostenlose Führung für alle gibt ab 14 Uhr einen Überblick über den Kernbereich des Freilandmuseums. Eine Geschichtenerzählerin mit Drehorgel wartet auf Kinder und Erwachsene, wenn das Wetter mitspielt, werden auch Kutschfahrten angeboten.

Eines der wichtigsten Projekte ist in diesem Jahr der Aufbau eines Abenteuer-Spielplatzes im Weinbauerndorf des Freilandmuseums. Das klimaneutrale und nachhaltige Projekt, bei dem heimische Naturmaterialien in handwerklicher Technik verarbeitet werden, wird an dem Tag von dem Team um Holzgestalter Daniel Rieker erläutert und die Arbeiten werden vorgeführt. Direkt an der Baustelle werden zugunsten des Spielplatzbaus frisch gebackene „Spielplatztaler“ angeboten, die Besenwirtschaft hat geöffnet und im Bauernhaus aus Schönenberg wird Blooz gebacken. Im Weidnerhof ist die Destille in Betrieb, hier gibt es Erläuterungen zum Schnapsbrennen einschließlich Kostproben. Auch für die Museumsgaststätte „Zum roten Ochsen“ beginnt an diesem Tag die Saison mit einer Auswahl an regionalen und traditionellen Spezialitäten.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de