Saisoneröffnung im Hohenloher Freilandmuseum

Pünktlich zum 15. März ist das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen wieder dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Eine Museumssaison mit vielen thematischen Höhepunkten steht bevor.

Bereits wenige Tage nach Saisonbeginn, am Sonntag, 20. März, findet von 11 bis 17 Uhr die beliebte Veranstaltung „Tag des alten Handwerks“ statt. Traditionell arbeitende Handwerkerinnen und Handwerker zeigen und erläutern ihre Tätigkeiten. Zu erleben sind Bürstenbinder, Modistin, Korbmacher, Rechenmacher, Schmied, Holzschnitzer, Seifensiederin, Stuhlflechterin, Töpferin und Schuhmacher. Aus dem Museumsbackofen gibt es frischen Blooz, im Weinbauerndorf lädt die Besenwirtschaft zum Rasten und Stärken ein, im Backhaus aus Beilstein wird Brot und Hefezopf gebacken, erhältlich im Museumsladen. Die Museumsgaststätte „Zum roten Ochsen“ bietet regionale und traditionelle Spezialitäten in historischem Ambiente an.

Dank einer Förderung aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ konnte im „Weidnerhof“ des Freilandmuseums ein Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Tagungsraum mit Mobiliar und Technik ausgestattet werden. Ebenfalls am Sonntag wird dieser Raum um 14.00 Uhr eröffnet. Anlässlich des Krieges in der Ukraine wird Museumsleiter Michael Happe mit seinem Vortrag „Ein jugendlicher Ukrainer gerät in die NS-Vernichtungsmaschinerie“ auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges und genauer nach Dörzbach blicken, wo die dramatische Geschichte 1943 begann. Um 15 Uhr wird Andrea Breul, wissenschaftliche Volontärin des Freilandmuseums, mit ihrem Vortrag „Bessarabiendeutsche in Hohenlohe – Eine Wohnbaracke als familiengeschichtliches Zeugnis“ ein aktuelles Projekt des Freilandmuseums vorstellen. Um 16 Uhr folgt die Autorin Nina Piorr mit einer Lesung aus ihrem Erstlingswerk „Zwei Seiltänzer“. Dabei geht es um feinfühlige Gespräche zwischen der jungen Olivia und dem Altenheimbewohner Leopold, die dessen tristes Dasein aufhellen. Die junge Frau, privat glücklich und voller Vorfreude auf ihr Berufsleben, inspiriert ihn, neue Schritte zu wagen. Indessen wird sie selbst von alten Ängsten eingeholt.

Mehr Infos unter: www.wackershofen.de