Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall am Schulzentrum West erweitert die Testzeiten mit neuem Test-Bus ab 17. August

Nach den jüngsten politischen Entscheidungen rücken Schnelltests wieder verstärkt in den Fokus. Um die ansteigende Nachfrage bedienen zu können, steht ab Dienstag, dem 17. August ein zum Schnelltestzentrum umgebauter Gelenkbus auf dem großen Parkplatz des Schulzentrums West in Schwäbisch Hall. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl bereit. Das Schnelltestzentrum wird von Dienstag bis Sonntag an sechs Tagen in der Woche in Betrieb sein. Die Schnelltests werden als kostenloser Bürgertest durchgeführt. Das Schnelltestzentrum wird vom Öhringer Unternehmen LPM & S Services UG betrieben.

Das neue Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall am Schulzentrum West ist der lückenlose Anschluss an das dortige kommunale Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall. Mit dem Dienstleistungsunternehmen LPM & S Services UG aus Öhringen wurde ein erfahrener Betreiber gefunden, der bereits mehrere Schnelltestzentren betreibt, unter anderem in Kupferzell, Bretzfeld, Weinsberg und Obersulm. Im umgebauten Gelenkbus stehen insgesamt fünf Testkabinen zur Verfügung, in denen die Schnelltests im Vier-Minuten-Rhythmus durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Schnelltests liegen bereits nach ca. 15 Minuten vor. Diese können dann von den Getesteten gleich digital abgerufen werden – man muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten. »Wir wollen eine schnelle und möglichst kontaktlose Abwicklung gewährleisten«, so Betriebsleiter Michael Wieland.

Alle Tests sind an das digitale EU-Zertifikat und die Corona Warn App angeschlossen. Außerdem sind die Testergebnisse an verschiedene Kontaktverfolgungs-Apps angebunden, zum Beispiel an LUCA, DARF-ICHREIN, VISITO u.a.

Die Schnelltests werden nach wie vor als kostenloser Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes durchgeführt. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten. Unter der Homepage www.sz-sha.de kann bequem ein Termin gebucht werden. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich.

Die Stadt Schwäbisch Hall begrüßt das neue Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall am Schulzentrum West. Der Standort ist ideal: das Schulzentrum West ist nicht nur eine sehr bekannte Adresse, es ist den Schwäbisch Hallern bereits als kommunales Testzentrum bekannt. Auch verkehrstechnisch ist es sowohl individuell als auch über den ÖPNV hervorragend erreichbar. Auch die Anbindung an die Schwäbisch Haller Umgebung und die Nähe zur Innenstadt passt. Der kostenlose Bürgertest im Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall ist für alle Bürger im Landkreis und den benachbarten Landkreisen offen, somit natürlich auch für die vielen Besucher der Stadt Schwäbisch Hall mit ihren touristischen Attraktionen, als Einkaufsstadt und für die Gastronomie.

»Immer noch ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gerade während der großen Ferien, in denen viele aus Ländern mit sehr hohen Inzidenzen zurückkehren«, beschreibt Michael Wieland die Bedeutung. Der Bedarf ist gerade unter dem Eindruck der aktuellen politischen Entscheidungen entsprechend groß. Ab Dienstag, den 17. August können sich Bürger*innen mit einer Terminbuchung unter www.sz-sha.de ihren kostenlosen Bürgertest sichern.

Firmen, Organisationen oder Vereine haben die Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Schnelltestzentrum Schwäbisch Hall

Schnelltest-Bus auf dem Parkplatz des Schulzentrums West

Berliner Str. 16, 74523 Schwäbisch Hall

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

E-Mail: kontakt@sz-sha.de

Homepage: www.sz-sha.de

Eröffnung: Dienstag, 17. August 2021

Öffnungszeiten

Montag ------ ------

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch ------ 17:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Freitag ------ 17:00 - 20:00 Uhr

Samstag 8:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Sonntag 9:00 - 12:00 Uhr ------