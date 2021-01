Schreinerei Wirth – Gesund schlafen

Die Strapazen des Alltags belasten den Körper. Wer schwer zu tragen hat, braucht ab und an eine Pause. Die Wahl des richtigen Bettsystems spielt eine wichtige Rolle. Mit dem Relax 2000 des Naturbettenherstellers »Relax Natürlich Schlafen« bekommen Wirbelsäule und Bandscheiben eine Entlastung, die für erholsamen Schlaf ausschlaggebend ist. Schlaf ist für Erholung von großer Bedeutung. Wer sich morgens trotz ausreichender Schlafdauer wie gerädert fühlt oder über Verspannungen im Nacken und Rückenschmerzen klagt, sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe nehmen. Eine ruhige, gut gelüftete, strahlungsarme Umgebung und natürliche Materialien wirken sich auf den Schlaf positiv aus. Das Bettsystem ist komplett metallfrei, das verwendete Holz unbehandelt und aus nachhaltiger Forstwirtschaft und die Matratzen aus Naturlatex. In der hauseigenen Ausstellung wird man fachkundig beraten.

Die Themen »Homeoffice« und »mobiles Arbeiten« sind in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie immer allgegenwärtiger geworden. Auch hier kann die Schreinerei Wirth dabei helfen, die Homeoffice-Zeit durch individuelle Gestaltung so angenehm zu machen wie möglich. Die »Mini Office« Produkte der Firma Hammerbacher wie beispielsweise der absperrbare Wandschreibtisch mit klappbarer Tischplatte sind ideal dazu geeignet, die Produktivität in den eigenen vier Wänden zu erhöhen.

Schreinerei Wirth,

Steinach 14, 74547 Untermünkheim

Fon: 0791-9781302