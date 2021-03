Schrozberg: Inzidenz über 1000

Nachdem bereits Crailsheim zum bundesweiten Corona-Hotspot wurde, explodiert nun auch in Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall der Inzidenzwert – mit über 1000 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Innerhalb der letzten Woche verfünffachte sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Schrozberg, primär wegen eines Ausbruchs in einem Kindergarten. Somit liegt der Wert nun (Stand Mittwoch, 17. März) bei 1065,5 pro 100.000 Einwohner. Die Gemeinde, die über etwa 5800 Einwohner verfügt, verzeichnete in der letzten Woche 62 Corona-Fälle, darunter primär Erzieherinnen des besagten Kindergartens. Weitere große Ausbrüche wurden bislang nicht gemeldet. In Schrozberg wurde für die Bewohner der Kommune sowie die Anwohner der benachbarten Gemeinden ein provisorisches Testzentrum errichtet.

Auch in Crailsheim bleibt der Wert mit 521,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern weiterhin hoch. Der Landkreis Schwäbisch Hall hat mit 271 Infizierten pro 100.000 Einwohnern nach wie vor den höchsten Inzidenzwert in Baden-Württemberg. Als Reaktion werden die Corona-Maßnahmen weiter verstärkt, etwa durch erweiterte Maskenpflicht, Geschäftschließungen etc.