Schwäbisch Hall aktiv lädt zum Weihnachtsshopping ein

Und da steht auch schon wieder Weihnachten vor der Tür! Ein neues Parfüm für die Mutter, das ­gewünschte paar Schuhe für die Tochter und der ­Junior soll natürlich auch nicht leer ausgehen. Doch was kann man sich selbst gönnen? Mit dem Winter-Gewinnspiel von Schwäbisch Hall aktiv e.V. ist das ganz einfach: Beim Weihnachtsgeschenke ­einkaufen, Stempel sammeln und dabei die Chance auf einen von zehn Shopping-Gutscheinen im Wert von 1.000 Euro erhalten. Hauptpreis ist ein 250 ­Euro Gutschein.

Geschenke kaufen wird immer mehr zur Herausforderung. Schließlich möchte man den Liebsten auch das »eine richtige Freude« machen. Da ist die ­Beratung vor Ort in den Geschäften Gold wert! Und damit das Einkaufen gleich so richtig Spaß macht, hat sich die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. eine tolle Aktion ausgedacht: Das Winter-Gewinnspiel. Wer zwischen dem 27. November 2025 und 10. Januar 2026 bei teilnehmenden ­Geschäften in Schwäbisch Hall einkauft oder Essen geht, erhält pro 10 Euro Einkaufswert einen ­Stempel. Insgesamt nehmen wieder über 20 ­Geschäfte in der Innenstadt und im Handelszentrum West/Kerz teil. Egal ob Sportartikel, Kleidung, Brillen oder ein Restaurantbesuch – das Sortiment der teilnehmenden Geschäfte ist riesig. Die mit 12 Stempeln volle Sammelkarte kann bis zum 10. ­Januar 2026 bei der Buchhandlung Eva abgegeben werden. Dann heißt es hoffen und Daumen drücken! Jede Teilnahme ist also eine Win-Win-­Situation. Das richtige Geschenk mit einer guten Beratung finden, hinterher gemütlich einen Kaffee trinken oder Essen gehen und dabei noch die ­Gewinnchancen auf einen von zehn Shopping-­Gutscheinen im Wert von 1.000 Euro erhalten! In diesem Jahr gibt es als Hauptpreis einen 250 Euro Gutschein. Außerdem ist Schwäbisch Hall in der Weihnachtszeit ist ein absolutes Muss. Mit den ­vielen tollen Geschäften, den einzigartigen ­Fachwerkhäusern und der Weihnachtsbeleuchtung bietet die Innenstadt einen ganz besonderen Charme. Und um den Besuch abzurunden, lohnt es sich einen leckeren Glühwein oder Punsch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz zu trinken. Der Weihnachtszauber beginnt ebenfalls am Donnerstag, den 27. November 2025.

Wer also ganz entspannt Weihnachtsgeschenke ­besorgen und sich dabei selbst noch etwas Gutes tun möchte, sollte unbedingt einen Besuch in Hall einplanen. Mit dem Winter-Gewinnspiel lädt die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. zum »Shoppen.Geniessen.Erleben« ein. Mit seinen rund 120 Mitgliedern setzt sich der Verein für die ­Interessen der Gewerbetreibenden ein und möchte die Attraktivität von Schwäbisch Hall weiter ­steigern.

Alle Informationen zum Winter-Gewinnspiel sind auf der Homepage von Schwäbisch Hall aktiv zu finden: www.schwaebischhall-aktiv.de