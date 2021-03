Sieben Jahre Christophorus-Autobahnkapelle

Kaum zu glauben, Anfang April feiert die Christophorus-Autobahnkapelle bereits ihren 7. Geburtstag. Wer auf der A 6 von Heilbronn Richtung Nürnberg unterwegs ist, entdeckt kurz vor der Kochertalbrücke ein Hinweisschild auf eine Kirche.

Auf dem Parkplatz, gleich hinter der Brücke, ist die in Fischform gestaltete Kapelle sichtbar. Sie lädt ein zum Verweilen und zum Verschnaufen. Es ist ein ruhiger und gern besuchter Ort an diesem belebten Verkehrsweg. Dies zeigen die vielen angezündeten Kerzen und die zahlreichen Einträge im Gästebuch; inzwischen füllt sich bereits das zehnte. In dieses Buch schreiben Menschen ihren Dank z.B. für Bewahrung unterwegs, Dank für ihre Familie oder Partner und auch konkrete Bitten an Gott z.B. um Hilfe und Heilung im Krankheitsfall, Bitten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz… und oft auch ein Eintrag, dass jemand in der Kapelle Ruhe und Frieden spürt. Diese Anliegen werden von den Betreibern der Kapelle, den Christusträger-Schwestern, in ihrem monatlichen Abendgebet (2. Dienstag im Monat) aufgenommen und vor Gott gebracht. Eine Gruppe der Christusträger-Schwestern wohnt in Hergershof (Gemeinde Braunsbach) und betreiben dort ein kleines Gästehaus, damit Menschen mit neuen Impulsen gestärkt werden und Gott begegnen können. Durch die Nähe zum Autobahnparkplatz wollten sie einen Ort schaffen, an dem Menschen die Möglichkeit zum Innehalten haben und anschließend hoffentlich konzentrierter weiterfahren. Diese Kapelle wird nicht nur von vielen Reisenden genutzt, auch manch einer aus der Umgebung hat sie als einen heilsamen Ort entdeckt, um nach einer schlimmen Nachricht Trost und Frieden zu finden. Vor Corona-Zeiten wurden auch verschiedene Konzerte angeboten. Momentan ist es einfach gut, dass die Kapelle offen ist. Für die LKW-Fahrer wird in den Sommermonaten (letzter Dienstag im Monat) durch ein Mitarbeiterteam auf dem LKW-Parkplatz der Truckertreff angeboten, bei dem es neben Gegrilltem und Getränken Möglichkeit zum Gespräch und Begegnung gibt. Auch wer mit dem Rad von Wolpertshausen auf den Kocher-Jagst-Weg möchte, kann, bevor er die Geislinger Steige hinunterfährt, einen Abstecher zur Kapelle machen.

Autobahnkapelle Christophorus, Parkplatz Kochertalbrücke A6, www.christustraeger-schwestern.de