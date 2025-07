Sommer-Feeling in Dinkelsbühl

Warum in die Ferne schweifen…? In Dinkelsbühl ­findet man ein Stadtbild wie aus dem Märchenbuch: Stille Gassen und belebte Plätze prägen die historische Altstadt mit ihren bunten Fachwerkhäusern und stattlichen Kirchen. Beim Bummel durch die Stadt gibt es aber nicht nur Geschichte zu entdecken. Eine Vielzahl an Boutiquen und feinen Fachgeschäften, Straßencafés und Restaurants geben der Stadt ein südländisches Flair.

Für Familien lässt sich die Geschichte der Stadt mit dem Kinderstadtplan spielerisch entdecken. Etwas gruselig ist ein Blick in die historischen Gefängniszellen des Alten Rathauses oder in den Hexenkeller. Zur Abkühlung lädt ein Sprung ins kühle Nass im Wörnitzfreibad ein. Das nostalgische Flussbad, ­direkt vor den Mauern der Altstadt gelegen, bietet mit Wasserrutsche, Aqua-Trampolin, Tret- und ­Ruderbooten Badespaß für Groß und Klein. Unter grünem Blätterdach vor der traumhaften Kulisse der Dinkelsbühler Stadtmauer spielt bis in den September hinein die Musik eine große Rolle. Ob Amerikanische Orchester oder heimische Kapellen: Hier darf geschunkelt, getanzt und mitgesungen werden. Natürlich sind die Konzerte im Stadtpark für ­jeden frei zugänglich.

Wer es rockiger mag, kommt beim Summer Breeze Open Air Mitte August auf seine Kosten. Bei Dinkelsbühl leuchtet feiern alle gemeinsam im Altstadtkern bei Live-Musik und kühlen Drinks den Sommer. Zum Ferienschluss werden Geschichtsliebhaber am Tag des offenen Denkmals gut unterhalten. Bei einer ­autofreien Altstadt kann man tiefe Einblicke in die Stadtgeschichte bei Themenführungen und ansonsten geschlossenen Gebäuden erhalten. So schafft Dinkelsbühl mit ungezwungener Leichtigkeit die Verbindung zwischen geschichtsträchtiger Vergangenheit und dem Heute: Wer hier zu Gast ist, ist mittendrin in schönstem fränkischen Lebensgefühl.

Events in Dinkelsbühl

August und September: Sonntagskonzerte im Stadtpark

13. bis 16. August: Summer Breeze Festival

24. August: Bartholomäusmarkt

30. August: Dinkelsbühl leuchtet

14. September: Tag des offenen Denkmals und DINKELSBÜHLpur

Touristik Service Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14, 91550 Dinkelsbühl, Fon: 09851 902440, www.tourismus-dinkelsbuehl.de