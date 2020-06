»Sommer im Museum« - Druckfrisch und kostenlos

Auch in diesem Frühjahr gibt das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen wieder sein beliebtes Gäste-Magazin »Sommer im Museum« heraus. Auf über 50 farbigen Seiten erhalten die Leserinnen und Leser viele spannende Einblicke in die Arbeit vor und hinter den Kulissen des größten Freilandmuseums in Baden-Württemberg. Von Informationen zu Veranstaltungen über Neuigkeiten zu aktuellen und künftigen Projekten, z.B. anstehende Erweiterungen, bis hin zu Ergebnissen von Forschungsarbeiten: »Sommer im Museum« ist der ideale Begleiter durch die Museumssaison und enthält viele interessante Anregungen für Jung und Alt und für die ganze Familie.

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen lädt auch in Corona-Zeiten zum Besichtigen und Verweilen ein. Große Veranstaltungen können vorerst nicht durchgeführt werden, aber die historischen Gebäude sind mit ganz wenigen Ausnahmen geöffnet und laden zu Zeitreisen in vergangene Lebenswelten ein. Auch die vielen Bauernhoftiere, Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Gänse und Hühner sind zu sehen, kleinere oder größere Rundgänge führen durch das weitläufige, malerische Gelände mit seinen Gärten, Feldern und Obstwiesen.

Hohenloher Freilandmuseum, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-971010, www.wackershofen.de