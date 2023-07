Sommer in Öhringen

Ob Kultur, Natur, Sport oder Genuss, in Öhringen ist alles da, ganz nah. Gerade im Sommer bietet Öhringen und die Umgebung reichlich Gelegenheit für Aktionen und Aktivitäten, die für absolutes Urlaubs-Feeling sorgen.

Die Große Kreisstadt lebt jugendliche Gegenwart und atmet alte Geschichte. Die Stadt liegt an der Deutschen Limes-Straße, an der Württemberger Weinstraße und an der Burgenstraße. So gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken und wer die Bewegung und das Fahrradfahren liebt, stößt in Öhringen und im gesamten Gebiet der Hohenloher Perlen auf eine bunte Vielfalt gut ausgeschilderter Touren. Mit der spätgotischen Stiftskirche, dem Renaissance-Schloss, dem Hofgartenpark mit barockem Hoftheaterensemble und dem Oberen Tor zeigt sich Öhringen von seiner besten Seite. Zahlreiche unterschiedliche Themenführungen spiegeln die Vielfalt der Stadtgeschichte wider. Alle, die gerne auf eigene Faust die Highlights der Sehenswürdigkeit erkunden möchten, können dies ganz entspannt und zu jeder Zeit mit dem audiogeführten Stadtrundgang erleben. Dazu einfach die kostenfreie Öhringer »Lauschtour« als App downloaden und schon kann es losgehen.

Radfahrern werden allerlei schöne Strecken und Touren rund um Öhringen geboten. Auf dem informativen Rundkurs RADius kann Öhringen sportlich in Augenschein genommen werden. Der gut ausgebaute Ohrntalradweg schlängelt sich idyllisch und mit geringer Steigung hinab zum Kocher. Für ausgedehnte Zweiradausflüge empfiehlt sich ein gut erschlossenes Radwegenetz mit überregional bekannten Strecken wie dem Burgenstraßen-Radweg, dem Kocher-Jagst-Radweg und dem Deutschen

Limes-Radweg. Gerade erst wurde auch der neue Hohenloher Perlen Radweg eröffnet. Er schlängelt sich auf 41 Kilometer vorbei an Feldern, Streuobstwiesen, Weinbergen, Wäldern sowie Gewässern und ist damit Naturvergnügen pur. Geschichte und Geschichten gibt es in Öhringen entlang der Stadtmauer und im Hofgarten sowie am UNESCO Welterbe Limes mit Aussichtsplattform Limes Blick bei Friedrichsruhe. Auf der Strecke sind wunderbare fürstliche Schlösser zu finden. Gastronomische Betriebe laden unterwegs zu einer Pause und zum Verweilen ein. Wandern in und um Öhringen auf den markierten Rundtouren verwöhnt alle Sinne. Gerade zu Fuß lässt sich die reichhaltige Kulturlandschaft der Hohenloher Perlen-Landschaft am besten auskundschaften. Leuchtende Weinberge, duftende Wiesen, reife Weizenfelder, schattige Waldwege und schmackhaftes Obst sind nur Beispiele zahlreicher »Lockmittel«, die Wanderer und Pilger besonders schätzen.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein Programm, das keine Langeweile aufkommen lässt. Wasserpielplätze, die Riesenrutsche im Öhringer Freibad, der Kletterturm, die BMX-Strecke oder der Skaterpark bieten reichlich Gelegenheit sich so richtig auszutoben und einen tollen Sommer mit der ganzen Familie in Öhringen zu erleben.

