Sommerliche Darbietungen in Rothenburg

Im Sommer wird Theater -gespielt: An Pfingsten findet in Rothenburg das historische Festspiel »Der Meistertrunk« statt und am 14. Juni startet das Toppler Theater in die Sommer-Saison.

Schon Tage vorher ist es zu spüren. Eine Stadt bereitet sich vor. Birken werden vor den Häusern aufgestellt, Fahnen auf Masten gezogen. Der Blumenschmuck an den Fenstern wird »geputzt« und in den Gassen herrscht so langsam reges Treiben. ­Warum? Pfingsten wird‘s! Musizierende Gruppen wie der Lose Haufen, der Spielmannszug, die Marketenderinnen oder Mummenschanz ziehen durch Rothenburg und sorgen für Unterhaltung. Im ­Kaisersaal wird das Historische Festspiel von Freitag bis Montag an sechs Terminen zu sehen sein. Weitere Höhepunkte am historischen Pfingst-­wochenende in Rothenburg ob der Tauber sind der Umzug aller Gruppen am Sonntag um 15 Uhr. Von der Schmiedgasse geht es über den Marktplatz in die Georgen- und Galgengasse gen Festwiese. Hier herrscht bereits am Samstag reges Treiben. Um 20 Uhr sorgen die Feuerwache vor dem Tor und um 21.30 Uhr die Feuershow mit Mummenschanz für einen stimmungsvollen Abend. Die ­originalgetreuen Kostüme der 900 Teilnehmer sind durchweg im ­Besitz des Vereins und tragen mit dazu bei, dass »Der Meistertrunk« zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Am Grünen Markt trifft man am Historischen Handwerker- und Händlermarkt ­täglich Schmiede und Händler mit Met und weiteren Produkten. Für die Kleinen steht am Garten der Franziskanerkirche die Gruppe »Kurzweyl anno 1631« mit Spielen von anno dazumal bereit. Am Sonntag findet mittags auf dem Marktplatz der Historische Schäfertanz statt.

Expand ©Rothenburg-Tourismus-Service, W. Pfitzinger

Klein, aber fein ist das Motto des Rothenburger Toppler Theaters mit seiner Freilichtbühne im Nordhof des ehemaligen Dominikanerinnen-­klosters und heutigen RothenburgMuseums. Zwei ­Eigenproduktionen werden in dieser Saison aufgeführt. Aus Wut über die erhöhten Lebensmittel-­preise entschließt sich Antonia in »Bezahlt wird nicht« den Supermarkt zu plündern. Zusammen mit ihrer Freundin Margherita verstecken sie die Ware vor ihren ebenso ahnungslosen wie gesetzestreuen Ehemännern zu Hause. Als die Polizei ­beginnt, die Wohnungen zu durchsuchen, wird es brenzlig und ein rasantes Verwirrspiel beginnt. ­Dario Fos Stück ist eine hochkomische Mischung aus politischer Utopie und Stegreifkomödie, die ganz in der Tradition des italienischen Volkstheaters steht. »Souvenir« ist eine Komödie mit Musik über Florence Foster Jenkins, die Königin der falschen Töne. Stephen Temperley zeigt in seinem Broadway-Hit eine von der Kunst beseelte Frau, ­deren felsenfester Glauben an das eigene musikalische Talent ebenso komisch wie bewundernswert ist. Sie war ein Phänomen und genießt noch heute Kultstatus. Was zunächst mit Gesangsunterricht beim jungen Pianisten Cosme McMoon begann, ­endete schließlich in der ausverkauften und hysterisch tobenden Carnegie Hall.

Der Meistertrunk, Fr. 6. bis Mo. 9. Juni, Kaisersaal, Rothenburg ob der Tauber, www.meistertrunk.de

Toppler Theater Saison 2025, Sa. 14. Juni bis So. 31. August, Nordhof des RothenburgMuseums, Rothenburg ob der Tauber, www.toppler-theater.de