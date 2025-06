SOMMERLIEBE Abwechslung im Juli

Das gemeinsame Sommerhighlight der Stadt Öhringen und des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt. geht nun in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start im Juni setzt sich die Eventreihe jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr fort. Dann gibt es Im zweiwöchigen Wechsel wieder Live-Musik ausschließlich auf dem Marktplatz oder ein buntes Kultur- und Musikprogramm an mehreren Spielorten.

Orgelmusik zur Marktzeit: An den Samstagen von Ende Juni bis Anfang August hat auch die »Orgelmusik zur Marktzeit« von 11 bis 11.30 Uhr in der Stiftskirche schon lange ihren festen Platz im Veranstaltungskalender. An diesen Samstagen wird das Programm auf dem Wochenmarkt im Anschluss daran stattfinden.

Weindorf und Wochenmarkt: Am ersten Juli-­Wochenende prägt das HOHENLOHER WEINDORF das Geschehen rund um den Marktplatz. Der Wochenmarkt findet dann in der Poststraße statt. Platz für Musik bleibt dennoch. Am Oberen Tor sorgt »Rosegarden« für gute Laune, am anderen Ende der Poststraße Kreuzung Bahnhofstraße versetzt »Zauberer Jobaza« die Besucherinnen und Besucher in Erstaunen. Am Justitiabrunnen vor der Stadtbücherei begeistert »Spielzimmer« mit seinem Repertoire und mit »Ala Carte« lohnt sich der Besuch am Brunnen in der Altstadt.

Turmbläsertag: Seit 425 Jahren eine klangvolle Tradition: An jedem Sonntag und an besonderen Feiertagen spielen die Turmbläser der Stadtkapelle nach dem Gottesdienst: Ein Blechbläserquartett spielt von allen vier Seiten des Blasturms der Stiftskirche den Wochenchoral. Am Samstag, den 12. Juli ­kommen Gästegruppen aus ganz Süddeutschland, die am Öhringer Turmbläsertag vormittags vom Öhringer Blasturm spielen und in der Öhringer ­Innenstadt Platzkonzerte geben. Der Höhepunkt wird dann ein gemeinsamer feierlicher Festgottesdienst um 17 Uhr in der Stiftskirche sein, den die Öhringer Turmbläser gemeinsam mit ihren Gästegruppen im Gesamtspiel umrahmen.

Musik- und Kulturprogramm: Der dritte Samstag, 19. Juli, bietet dann wieder ein abwechslungsreiches Programm an den insgesamt fünf Standorten. Von der Tanzschule BruSh gibt es am Oberen Tor sogar einen interaktiven Tanzworkshop. Erstmalig dabei sind auch die »Gebrüder Widerlich«, ein Auftritt voller Überraschungen. Ebenfalls mit von der Partie sind die WeidWinds auf dem Marktplatz. Der letzte Samstag im August gehört dann wieder ganz allein dem Marktplatz. TimmiT gehörte quasi schon zur Stammbesetzung der SOMMERTÖNE und da ist die Freude groß, dass er auch bei der SOMMERLIEBE dabei ist. So verbindet sich auch im Juli das traditionelle Wochenmarkt-Erlebnis mit neuen kulturellen und musikalischen Höhepunkten.

Das detaillierte Programm mit allen Terminen und Künstlern gibt es online auf oehringen-lieblingsstadt.de