Sommerliebe: Kultur und Genuss in Öhringen

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Urlaubsgefühl direkt vor der eigenen Haustür beginnt? In Hohenlohe, genauer gesagt in der Region der ­»Hohenloher Perlen« wird der Sommerurlaub zu ­einem besonderen Erlebnis – ganz ohne lange ­Anreise, Hotelstress oder Kofferpacken. Zwischen sanften Weinbergen, historischen Ortskernen und geschichtsträchtigen Pfaden entlang des UNESCO-Welterbes Limes lässt sich ein Sommer voller ­Genuss, Kultur und Natur verbringen. Die Website hohenloher-perlen.de bietet dazu eine Fülle an Inspirationen – von Wanderrouten durch idyllische Landschaften bis zu ausgebauten Radwegen, die die Region auf entspannte Weise erschließen. Wer seine Auszeit planen möchte, findet hier übersichtliche Karten, Tourenvorschläge und Geheimtipps für kulinarische Entdeckungen, kulturelle Highlights und familienfreundliche Aktivitäten.

Ein ganz besonderes Highlight im regionalen ­Sommerkalender ist die Veranstaltungsreihe »SOMMERLIEBE« in Öhringen, das zusammen mit Pfedelbach, Bretzfeld und Zweiflingen den Tourismusverbund »Hohenloher Perlen« bildet. Für drei Monate verwandelt sich die Innenstadt immer samstags von 11 bis 13 Uhr in einen Schauplatz für Livemusik, Straßenkunst und kulturelle Vielfalt. Im August, dem letzten Monat der »SOMMERLIEBE«, zeigt sich die Veranstaltung in ihrer ganzen Fülle: Verschiedene Bands und Künstler sorgen für ein mitreißendes Programm, das von gefühlvollen ­Singer-Songwritern über Jazz bis zu energiegeladenem Pop reicht. Gleichzeitig treten Jongleure, ­Zauberer, Tänzerinnen und andere Straßen­künstler entweder nur auf dem Marktplatz in Kombination mit dem schönen Wochenmarkt, oder 14-tägig an mehreren Plätzen in der Innenstadt auf – ein bunter Mix, der zum Verweilen, Staunen und Genießen einlädt. Besucherinnen und Besucher schlendern bei schönem Wetter durch die Gassen, verweilen in einem der Gastronomiebetriebe oder lassen sich von regionalen Spezialitäten auf dem Marktplatz verführen. Die Kombination aus Musik, Begegnung und sommerlicher ­Atmosphäre schafft echtes Urlaubsflair.

Geschichte und Geschichten gibt es in Öhringen entlang der Stadtmauer und im Hofgarten sowie am UNESCO Welterbe Limes mit der Aussichtsplattform »Limes Blicke«. Die »Hohenloher Scheune« in unmittelbarer Nähe lädt mit heimischen Spezialitäten und regionalen Weinen zum Einkehren ein. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein abwechslungsreiches Angebot, das keine Langeweile aufkommen lässt. Wasserspielplätze, Kinderstadtspiel, die ­Riesenrutsche im Öhringer Freibad oder der ­Skaterpark bieten reichlich Gelegenheit, sich so richtig auszutoben und einen tollen Sommer mit der ganzen Familie in Öhringen zu erleben. Getreu dem Motto: Entspannen, entdecken und genießen ganz ohne Kofferpacken.

Spontan und ganz auf eigene Faust: Mit der kostenlosen Lauschtour-App und dem Smartphone gibt es bei der Rundtour durch die historische Innenstadt und den Hofgarten von Öhringen an 12 Stationen spannende Geschichten.

Das detaillierte Programm der SOMMERLIEBE mit allen -Terminen und Künstlern gibt es online auf oehringen-lieblingsstadt.de