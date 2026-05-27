SOMMERLIEBE: Musik und Kultur mitten in der Stadt

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Veranstaltungsreihe SOMMERLIEBE in die nächste Runde. Die Stadt Öhringen und der »Stadtmarketingverein Öhringen.Lieblingsstadt.« setzen ihre enge Zusammenarbeit fort und verwandeln die Innenstadt auch in diesem Sommer wieder jeden Samstag von Juni bis August in einen lebendigen Treffpunkt für Musik, Kultur und Begegnung. Der Startschuss für SOMMERLIEBE fällt am Samstag, 6. Juni. Bis einschließlich 29. August verwandelt sich die Innenstadt anschließend jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt voller Musik, Kultur und sommerlicher Atmosphäre. Bespielt werden in diesem Jahr drei Standorte mit dem Marktplatz, der Poststraße am Oberen Tor sowie den Bereich am Café am Markt. Im Wechsel sorgen Live-Musik auf dem Marktplatz und abwechslungsreiche Kultur- und Unterhaltungsangebote an den weiteren Spielorten für besondere Erlebnisse mitten in Öhringen. Das musikalische Programm bietet eine große ­stilistische Vielfalt – von akustischen Konzerten und Singer-Songwriter-Auftritten bis hin zu Bands und instrumentalen Ensembles. Ergänzt wird das Programm durch die beliebte »30 Minuten Orgelmusik zur Marktzeit« in der Stiftskirche, die an den Samstagen von 13. Juni bis 25. Juli jeweils von 11 bis 11.30 Uhr stattfindet. Neben den musikalischen Beiträgen sorgen zahlreiche kulturelle Darbietungen für Abwechslung. Straßenkünstler begeistern mit Jonglage, Zauberei, Clownerie und fantasievoller Ballonkunst.

Mehr Infos unter oehringen-lieblingsstadt.de