Sommerliebe Öhringen 2026: Livemusik und Lebensfreude, bis 25.07.26

Mit der Sommerliebe zieht von Juni bis August wieder lebendiges Kulturleben in die Öhringer Innenstadt ein. An diesen Samstagen werden der Marktplatz rund um den Brunnen, beim Oberen Tor und die Poststraße am Café am Markt von 11 bis 13 Uhr zu stimmungsvollen Veranstaltungsorten. Ein besonderes Zusammenspiel von Kultur und Stadtleben entsteht dabei durch die enge Verbindung von Wochenmarkt, Innenstadtprogramm und kirchlichem Kulturangebot. So lädt die »Orgelmusik zur Marktzeit« an den Samstagen von Mitte Juni bis Anfang August jeweils von 11 bis 11.30 Uhr in die Stiftskirche ein und hat längst ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt gefunden.

Am ersten Juli-Wochenende prägt das traditionsreiche Hohenloher Weindorf das Geschehen in der Innenstadt. Zahlreiche Gäste genießen dann die besondere Atmosphäre, regionale Weine und die Gastfreundschaft der Hohenloher Region. Währenddessen verwandelt der Wochenmarkt die Poststraße in eine lebhafte und abwechslungsreiche Einkaufsmeile mit frischen Produkten und regionalen Angeboten. Die Sommeliebe legt an diesem Wochenende eine kleine Pause ein. Am 11. Juli stehen Musik und Magie im Mittelpunkt. »TimmiT« sorgt als Publikumsliebling auf dem Marktplatz für musikalische Unterhaltung, während »Rosegarden« am Oberen Tor das Publikum begeistert. In der Poststraße entführt Zauberer Daniel Groß und Klein in die faszinierende Welt der Illusionen und sorgt für staunende Gesichter.

Am 18. Juli wird die Sommerliebe besonders vielseitig. Die jungen Musiker von »Music in Takt« lassen den Marktplatz erklingen, während die Tanzschule BruSh am Oberen Tor mitreißende Tanzdarbietungen präsentiert und zum Mitmachen einlädt. Das Duo »Blonde on Blonde« sorgt unterdessen in der Poststraße für den passenden Soundtrack zu einem entspannten Sommertag. Kurz vor den Sommerferien am 25. Juli dürfen sich die Besucherinnen und Besucher noch einmal auf ein tolles Programm freuen. Das »Clarinotett« begeistert auf dem Marktplatz mit musikalischer Vielfalt, »Di ­Henio« sorgt am Oberen Tor mit Geschick und beeindruckender Jonglage für Staunen, während die Rockband »Avalon« in der Poststraße die Stimmung so richtig einheizt.

Die Veranstaltungen der Sommerliebe laden dazu ein, innezuhalten, zuzuhören, zu entdecken und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Gleichzeitig stärken sie die Aufenthaltsqualität der Innenstadt und schaffen attraktive Anreize, mal wieder den Wochenmarkt, den Einzelhandel und die Gastronomie zu besuchen. Die Stadt Öhringen und der Lieblingsstadtverein freuen sich darauf, gemeinsam einen unvergesslichen Sommer voller Musik, Kultur und guter Begegnungen zu erleben.

Programm:

Sa. 11. Juli: Musik und Magie mit »TimmiT« auf dem Marktplatz, »Rosegarden« am Oberen Tor, Zauberer Daniel Groß in der Poststraße

Sa. 18. Juli: »Music in Takt« am Marktplatz, Tanzdarbietungen der Tanzschule BruSh am -Oberen Tor, Duo »Blonde on Blonde« in der Poststraße

Sa. 25. Juli: »Clarinotett« auf dem Marktplatz, »Di -Henio« am Oberen Tor, Rockband »Avalon« in der Poststraße

Sommerliebe Öhringen 2026, bis Sa. 25. Juli, Öhringen, oehringen-lieblingsstadt.de