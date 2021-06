Spatenstich für drei Windenergieanlagen in Krautheim

Auf dem Gebiet der Stadt Krautheim baut die ZEAG Energie AG im Auftrag der EE Bürgerenergie Krautheim GmbH & Co. KG (BEK) insgesamt drei Windenergieanlagen. Hierzu fand am 2. Juni 2021 der offizielle Spatenstich statt.

Mit dem Fundamentaushub wurde bereits Anfang Mai begonnen, die ersten Voraussetzungen für den Fundamentbau sind somit geschaffen.

Die drei modernen Anlagen vom neuen Typ ENERCON E-138 EP3 E2 werden bei 160 Metern Nabenhöhe eine Nennleistung von jeweils 4,2 MW haben. »Das sind rund 1,2 Megawatt mehr als die Windenergieanlagen des Vorgängertypus«, so Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energie GmbH. Der erwartete Stromertrag wird sich dann auf rund 28 Mio. kWh pro Jahr belaufen. »Damit können wir bald umgerechnet 9.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen bei einer CO 2 -Emissionseinsparung von rund 32.000 t / Jahr«, so Endreß weiter.

Bürgermeister Andreas Köhler freut sich: »Gut, dass es nun losgehen kann. Damit ist die Stadt Krautheim auf dem besten Weg, ihren Bedarf an elektrischer Energie klimaneutral zu erzeugen.«

Bei den geplanten Anlagen handelt es sich um sogenannte »getriebelose« Windenergieanlagen mit Direktantrieb. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass die Rotorleistung direkt auf den Generator übertragen wird, das Getriebe zwischen Rotor und Generator fällt weg. Damit wird nicht nur der Antriebsstrang bis zum Umrichter nahezu wartungsfrei und der Winderntebereich gleichzeitig größer, es wird auch keinerlei Großgetriebeöl benötigt. »Das ist nicht nur gut für die umgebende Natur, die Anlage läuft dadurch auch besonders leise«, erklärt Harald Endreß.

Die nächsten Schritte bis Ende 2021 werden sein: Bau der temporären Funktionsflächen für den Kran, der Fundament- sowie der Turmbau. Die Anlagenmontage, der Kabelbau, die Installation der Übergabestation und schließlich die offizielle Inbetriebnahme der Windenergieanlagen folgen 2022.

Die ZEAG Energie AG betreibt gemeinsam mit Bürgern und Kommunen in Energiegenossenschaften bereits 7 Windparks mit insgesamt 36 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 108 Megawatt.

Baupartner:

Stadt Krautheim

Untere Forstbehörde

Boller Bau GmbH

Erb GbR

Ökologie und Stadtentwicklung Beck

Ingenieurbüro Käser