Stabilo spendet Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Einweg-Overalls

Als kleines, mittelständiges und sehr heimatverbundenes Unternehmen tut die Stabilo Fachmarktgruppe das in ihrem Rahmen mögliche, um einen Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Kupferzell-Mangoldsall im Landkreis Hohenlohe und Übrigshausen im Landkreis Schwäbisch Hall spendet und liefert momentan Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Einweg-Overalls (als Schutzmaßnahmen) an viele gesundheitsrelevante Stellen in den heimatlichen Landkreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall (wie z.B. an das Haller Klinikum Diakoneo, an Arztpraxen, Senioreneinrichtungen und Pflegestifte, Tafeln, Behinderteneinrichtungen, "Corona-Drive-In", Landratsamt Hohenlohe, etc.). Stabilo tut dies auf unbürokratisch-direktem Wege und uneigennützig um einen Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung dieser Krise zu leisten.

Das Motto dabei lautet: "Wir helfen den Helfern, damit die uns weiter helfen können!" Mittlerweile hat das Unternehmen Schutzbrillen, mehrere tausende "Einweg-Overalls" und Atemschutzmasken verteilt.