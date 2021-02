Lesen im Lockdown

Gerade im Lockdown ist der Zugang zu Lesematerial sowohl wichtiger als auch schwieriger denn je. Zum Glück ist die Stadtbücherei Künzelsau seit Ende 2020 Mitglied im Verbund der Onleihe Heilbronn-Franken.

Eike Schroth, Leiterin der Stadtbücherei, informiert über die neuen Möglichkeiten und berichtet von Herausforderungen der Corona-Pandemie.

Wie fast alle anderen Betriebe und Einrichtungen wurde auch die Stadtbücherei Künzelsau von der Pandemie erst einmal überraschend getroffen – tatsächlich kam der Beginn dieser Ausnahmesituation zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Eike Schroth, die Leiterin der Stadtbücherei, erinnert sich: »Die Schließung der Stadtbücherei während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 war sehr ungünstig für uns. Das sanierte Alte Rathaus mit der neuen Stadtbücherei wurde im Dezember 2019 eingeweiht und ein paar Wochen später mussten wir wieder schließen. Wir wollten mit der neueröffneten Bücherei durchstarten, bestehende und neue Leser/innen begeistern und Aktionen wie eine Vorlesestunde für Kinder oder ein Büchereifest durchführen.«

Immerhin im Sommer 2020 konnte die Stadtbücherei wieder öffnen. »Mit einer begrenzten Anzahl an Kindern und der Einhaltung von Hygienemaßnahmen konnten wir sogar eine Vorlesestunde anbieten. An der Theke wurde ein Spuckschutz angebracht und beim Betreten der Bücherei mussten Maßnahmen wie Händewaschen und die Maskenpflicht befolgt werden. Außerdem wurden die Kontaktdaten der Besucher/innen in einem Anmeldezettel festgehalten und die zurückgegeben Medien wurden mit Desinfektionsmittel gereinigt.«

Der zweite Lockdown im November des Jahres 2020 kam dann für Eike Schroth und das Team der Stadtbücherei nicht überraschend. Durch die Mitgliedschaft im Verbund der Onleihe Heilbronn-Franken bietet sich nun wenigstens die Möglichkeit, die Nutzer/innen der Bücherei weiter digital mit Medien zu versorgen. »Die Mitgliedschaft war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant«, erläutert Eike Schroth. »Wir konnten dies allerdings noch im Jahr 2020 realisieren – auch um unseren Leser/innen ein Angebot während der Corona-Pandemie zu machen.«

Mit der Onleihe können rund um die Uhr digitale Medien wie eBooks, eAudios, eMagazine, ePaper, eLearning und eVideos kostenlos ausgeliehen und durchstöbert werden. Im ersten Schritt werden ein gültiger Büchereiausweis der Stadtbücherei Künzelsau und ein Internetzugang benötigt. Die Onleihe kann über die App »Onleihe« (für die Nutzung auf Mobilgeräten mit iOs oder Android), über einen eReader (Tolino und Pocketbook) oder direkt über die Website genutzt werden. Bei der Nutzung der Onleihe über die Website wird die Seite www.onleihe.de/heilbronn aufgerufen, unter dem Button »Mein Konto« die Stadtbücherei Künzelsau ausgewählt und die Anmeldung vorgenommen. Die Benutzernummer ist die acht-

stellige Nummer des Büchereiausweises und als Passwort ist das Geburtsdatum einzugeben (TT.MM.JJJJ). Auf der Startseite kann nach den gewünschten digitalen Medien gesucht werden. Die digitalen Medien können auf das Mobilgerät, auf den eReader oder auf den Computer heruntergeladen werden. Innerhalb der Leihfrist können die digitalen Medien auch mehrfach genutzt werden. Darüber hinaus bietet die Stadtbücherei Künzelsau auch einen Abholservice für physische Medien. Über den Online-Katalog »Web-OPAC« können per E-Mail über stadtbuecherei@kuenzelsau.de oder telefonisch unter 07940 9811611 mit Angabe des Medientitels und des Autors bzw. Herausgebers Medien vorbestellt werden. Die Stadtbücherei meldet sich anschließend, um einen Abholtermin abzustimmen.

Stadtbücherei Künzelsau, Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-9811611, www.kuenzelsau.de/stadtbuecherei, www.onleihe.de/heilbronn