Stadtmarketing in neuen Räumen

Der Stadtmarketingverein Crailsheim ist seit dem 1. Januar 2021 in zentraler Lage am Schweinemarktplatz zu finden. Das Büro von Geschäftsführer Volkmar Stanoschek ist damit für Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger und Besucher noch leichter zu finden.

Weiter unterstrichen werden soll dieser Informationscharakter durch Bildschirme, die nach außen Sichtbar über Termine, Veranstaltungen und Neuigkeiten der Mitglieder informieren. Als einen Lichtblick für die Einzelhändler in Crailsheim sieht Volkmar Stanoschek die Entscheidung, auch in Baden-Württemberg »Click&Collect« zuzulassen. Der Stadtmarketingverein begleitet diese Lockerung der Corona-Maßnahmen mit einer umfassenden Werbekampagne und bietet allen Händlern die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des Vereins listen zu lassen. So können Kunden schnell sehen, bei welchem lokalen Händler »Click&Collect« angeboten wird.

Stadtmarketingverein Crailsheim, Schweinemarktplatz 3, 74564 Crailsheim, Fon: 0172-3601483, www.stadtmarketing-crailsheim.de