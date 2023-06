Stadtradeln 2023 im Hohenlohekreis

Vom 18. Juni bis 8. Juli 2023 findet das diesjährige Stadtradeln im Hohenlohekreis statt, woran sich auch Künzelsau wieder beteiligt.

Das Ziel der Kampagne ist es, innerhalb der drei Wochen so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen: Ob zur Schule oder Arbeit, zum Einkaufen oder bei der Radtour nach Feierabend – jeder Kilometer zählt. Neben Teamgeist und der gemeinsamen Freude an Bewegung fördert die Aktion vor allem die klimafreundliche Mobilität, denn jeder Radkilometer im Alltag minimiert unseren CO 2 -Fußabdruck. Der Auftakt des Stadtradelns bildet der Tag der Mobilität des Landratsamtes Hohenlohekreis anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Am 18. Juni gibt es für Besucherinnen und Besucher an den Wertwiesen ein abwechslungsreiches Programm.

Auch die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Neumann tritt beim Stadtradeln wieder in die Pedale: „Wir radeln gemeinsam für unser Klima. Beteiligen auch Sie sich und sammeln möglichst viele Kilometer. Die tollen Radwege in und um Künzelsau bieten ja die besten Möglichkeiten.“

Kilometersammeln leicht gemacht mit der Stadtradeln-App

Wer nun Interesse hat und gemeinsam fürs Klima und unsere Gesundheit mitradeln möchte, kann sich gerne unter www.stadtradeln.de/kuenzelsau unter dem Reiter „Mitmachen“ registrieren. Angemeldete Personen können neue Teams erstellen, sich bestehenden Teams anschließen oder auch dem offenen Team Künzelsau beitreten. Mithilfe der kostenlosen Stadtradeln-App können die geradelten Strecken bequem via GPS getrackt und direkt dem Team und der Kommune gutgeschrieben werden. Zudem bietet die Ergebnisübersicht Infos zum aktuellen Stand des Teams und der Stadt; im Teamchat können sich Mitglieder zu gemeinsamen Radtouren verabreden.

Hintergrund

Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis. Mit dem Wettbewerb werden alle Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder der Kommunalparlamente eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für verstärkte Radverkehrsförderung zu setzen. Die Kampagne soll zudem für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen.

Informationen zum Stadtradeln

Bei allgemeinen Rückfragen zum Stadtradeln im Hohenlohekreis gibt Gertrud Härer, Radkoordinatorin des Hohenlohekreis, Auskunft unter E-Mail gertrud.haerer@hohenlohekreis.de oder Telefon 07940 18-1698. Bei Fragen zu Künzelsau steht Melissa Neumann, Klimaschutzmanagerin der Stadtverwaltung, unter E-Mail melissa.neumann@kuenzelsau.de oder Telefon 07940 129-107 zur Verfügung.