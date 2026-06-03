Künzelsau: Stadtradeln 2026 erfolgreich beendet

Auch in diesem Jahr war das STADTRADELN wieder ein großer Erfolg: Bundesweit treten tausende Menschen in die Pedale – für mehr Bewegung, Teamgeist und den Klimaschutz. Im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 4. bis 24. Mai 2026 nahmen im gesamten Hohenlohekreis 2.509 Radelnde teil und konnten insgesamt 497.374 Kilometer zurücklegen. Ein beachtlicher Teil dieses Ergebnisses geht auch auf das Konto der engagierten Künzelsauer Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Künzelsau beim STADTRADELN 2026

Für Künzelsau traten insgesamt 326 Fahrerinnen und Fahrer in 26 Teams an und legten so 69.864 Kilometer zurück. Gemessen an den meisten geradelten Kilometern pro Kopf konnte ein Teilnehmer aus dem Team KiGas Künzelsau mit beeindruckenden 1.952 Kilometern den ersten Platz für sich beanspruchen. Den zweiten Platz belegt ein Mitglied aus dem Team GEMÜ mit 1.428,5 Kilometern und den dritten Platz ein Radler aus dem Team Gruppetto mit 1.360,6 Kilometern. Die drei Gewinner erhalten für ihre Leistung einen Gutschein von KÜNaktiv e.V..

Im Rahmen des Schulradelns beteiligten sich insgesamt fünf Schulen aus Künzelsau: das Ganerben-Gymnasium, die Kaufmännische Schule, das Schlossgymnasium, die Brüder-Grimm-Schule sowie die Grundschule Kocherstetten. Gemeinsam leisteten sie einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis. Das Ganerben-Gymnasium sicherte sich mit 8.286,6 Kilometern den ersten Platz, gefolgt von der Kaufmännischen Schule mit 2.486,6 Kilometern auf Rang zwei. Den dritten Platz belegte das Schlossgymnasium mit 1.802,5 Kilometern.

Hintergrund

STADTRADELN ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses und wird durch die Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg als Fördergeber und Kooperationspartner unterstützt. Mit dem Wettbewerb werden alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Mitglieder der Kommunalparlamente eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für verstärkte Radverkehrsförderung zu setzen. Die Kampagne soll zudem für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de