Stadtwerke Schwäbisch Hall: 50 Jahre Firmengeschichte als GmbH

Statt einer großen Feier haben sich die Stadtwerke unter dem Motto »50 Jahre nachHALLtiger« einige Aktionen für die Bürgerinnen und Bürger in der Region einfallen lassen. Eine davon ist die Actionbound-Tour, eine digitale Schnitzeljagd mit App.

Die »nachHALLtiger Tour 1« ist seit 27. März bis 7. November live geschaltet. Unter dem spielerischen Szenario, dass ein Computerhacker die Daten der Stadtwerke Schwäbisch Hall verschlüsseln will und die regionale Stromabschaltung droht, muss ein Schlüsselcode geknackt werden. Er besteht aus fünf Wörtern. Es müssen Orte gefunden, Quizaufgaben gelöst und Turniere gespielt werden, um an die richtigen Wörter zu kommen.

Gestartet wird am kostenfreien Parkplatz Kocherwiesen. Von dort aus geht es quer durch Schwäbisch Hall in Richtung Breitenstein, Gelbingen und wieder zurück nach Schwäbisch Hall. Absolviert man die Tour an einem Tag sind knapp 14 Kilometer zu erwandern. Man sollte also genug Zeit mitbringen. Man kann sich an einem Tag aber auch nur auf einzelne der insgesamt fünf Teilabschnitte konzentrieren, je nachdem, wie viel Kondition und wie viel Zeit man mitbringt. Spaß macht es auf jeden Fall, im Team von zwei bis fünf Personen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das beste: Wer die richtige Lösung findet und an die Stadtwerke Schwäbisch Hall einsendet, kann sich eine kleine Belohnung aussuchen. Darüber hinaus gewinnen die 20 besten Teams mit der höchsten Gesamtpunktzahl einen Citygutschein von Schwäbisch Hall im Wert von 25 Euro. Alle Infos gibt’s auf www.stadtwerke-hall.de/schluesselcode-knacken.

Informationen zu weiteren Jubiläumsaktionen der Stadtwerke finden sich auf www.stadtwerke-hall.de/50-jahre-nachhalltiger. Es gibt beispielsweise verschiedene Themenwanderungen rund um Ökologie und Nachhaltigkeit, Beratungen zur nachhaltigen Gartengestaltung für Kunden der Haller Stadtwerke oder Aktionen in Kooperation mit dem öffentlichen Nahverkehr. Reinschauen lohnt sich.

