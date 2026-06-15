Stefan Neumann gewinnt Bürgermeisterwahl in Künzelsau

Am 14. Juni 2026 haben die Bürgerinnen und Bürger von Künzelsau den bisherigen Bürgermeister Stefan Neumann im Amt bestätigt. Neumann setzte sich mit 84,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen den einzigen weiteren Kandidaten Marc Kadkalov durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,5 Prozent. Wahlberechtigt waren insgesamt 12.207 Personen.

Mit dem Wahlergebnis sprachen die Wählerinnen und Wähler Stefan Neumann erneut ihr Vertrauen aus. In der kommenden Amtszeit sollen wichtige Zukunftsthemen der Stadt weiter vorangebracht werden. Dazu zählen insbesondere die Entwicklung von Wohnraum, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, Investitionen in Bildung und Betreuung sowie Projekte in den Bereichen Infrastruktur und Digitalisierung.

„Ich danke den Wählerinnen und Wählern für das erneute Vertrauen und die Unterstützung. Dieses Wahlergebnis ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich, die positive Entwicklung unserer Stadt gemeinsam weiter voranzubringen“, erklärte Stefan Neumann am Wahlabend. Der Gemeindewahlausschuss stellte das vorläufige amtliche Endergebnis am Wahlabend fest.

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