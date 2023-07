Straßenbauprojekt im Hohenloher Freilandmuseum

Wie eine Straße aufgebaut ist, wie Straßenbauer früher gearbeitet haben und wie sie heute arbeiten, kann aktuell im Hohenloher Freilandmuseum noch für die nächsten zehn Tage beobachtet werden.

Die Strecke führt von der Schafscheuer aus Birkelbach in die neue Baugruppe des Freilandmuseums mit Gebäuden aus dem 20. Jahrhundert. Dadurch wird die Baugruppe „20. Jahrhundert“ nun endgültig in den Museumsrundgang integrieren. Die Straße wird darüber hinaus auch selbst zum Ausstellungsstück. Drei verschiedene Streckenabschnitte vermitteln die unterschiedlichen Anforderungen, die in den vergangenen drei Jahrhunderten an Straßen gestellt wurden.

Mit den Firmen LEONHARD WEISS und Gebrüder Eichele hat das Hohenloher Freilandmuseum die besten Partner für dieses Projekt in der Region gefunden. Beide Firmen bringen sich nicht nur mit ihrem Fachwissen ein, sondern stemmen das Projekt mit ihren Auszubildenden personell und finanziell werden sowohl die Material- wie auch die Personalkosten von den Firmen getragen.

Wenn die Strecke fertiggestellt ist, kann der Aufbau der Straße über Informationen am Wegesrand erschlossen werden. Für die nächste Zeit sind die Experten vor Ort und freuen sich über interessierte „Zaungäste“!

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr