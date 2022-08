Strömkarlen: Songs from the North

Die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Band Strömkarlen steht seit nunmehr 14 Jahren für nordischen Folk mit vielfältigen Einflüssen und vielschichtigen Arrangements, die stimmungsvollen Solo- und Satzgesang in den Vordergrund stellen. Oft mystisch getragen, bisweilen auch rhythmisch treibend zieht die Musik von Christina Lutter, Caterina Other, Daniel Nikolas Wirtz und Guido Richarts den Zuhörer unweigerlich in den Bann und entführt ihn in phantastische Klang-Landschaften, immer im Spannungsfeld zwischen teils uralten Musiktraditionen und modernem Songwriting. Bekannt sind die Musiker außerdem für ihre humorvolle, authentische Moderation, mit der sie dem Publikum die Inhalte und Besonderheiten der urigen Texte nahebringen und sie auch durch persönliche Anekdoten oder Animation zum Mitsingen aufzulockern wissen.

Strömkarlen, Sa. 17. September, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, www.convenartis.de