Höchst selten treten Fagottisten im Sinfonieorchester solistisch hervor. Wenn man sie aber im Viererpack erlebt, geht es höchst harmonisch in unbekannte Höhen, und das Kontrafagott führt abgrundtief gleichsam in den musikalischen Keller. Das Publikum erlebt mitreißende Spielfreude, höchste Virtuosität und eine enorme Programmvielfalt – von leichter Klassik über Swing bis Jazz. Ein Abend also, nicht nur für Klassikfans, denn mancher Klassiker wird auch mal respektlos gegen den Strich gebürstet. Besondere Farbtupfer scheinen auf, wenn sich die vier Fagottisten auch als Virtuosen am Klavier, Saxofon, E-Bass oder am Xylofon erweisen. Die amüsanten Moderationen von Wolfgang Milde machen die unverwechselbare Handschrift des SWR Swing Fagottetts komplett.

SWR Swing Fagottett, So. 11. September, 19 Uhr, Altes Schloss, Gaildorf, www.gaildorf.de