Tag der Imkerei im Hohenloher Freilandmuseum, 16.07.23

Am Sonntag, 16. Juli, ist es wieder soweit, die Bienenzuchtvereine der Region Hohenlohe-Schwäbischer Wald geben im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen von 11 bis 18 Uhr an mehreren unterschiedlichen Stationen Einblicke in die Imkerei.

Fachleute erklären und veranschaulichen die ganze Vielfalt der Bienenhaltung, von der Entstehung der Bienenkönigin bis zu Lebens- und Nistbedingungen der Wildbienen.

Die Besuchenden können sich auf frisch geschleuderten Honig freuen, ebenso auf Spezialprodukte der Imkerei wie Pollen oder Propolis und die verschiedensten Leckereien.

Wer Interesse an der Imkerei gefunden hat, kann sich auch über den hohen Freizeitwert dieses Hobbys informieren. Weiterhin werden Informationen zum wildbienenfreundlichen Garten geteilt. Für Kinder gibt es darüber hinaus Interessantes rund um die Bienen zu erfahren, um auch selbst aktiv zu werden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt neben dem Imbiss und der Besenwirtschaft, lädt der Sommerkeller zum Rasten mit herrlichem Ausblick ein.