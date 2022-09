Tag des Salzes Schwäbisch Hall, 16.10.22

Am Tag des Salzes kann man vor Ort erleben, wie aus echter Haller Sole in einer nachgebauten Siedepfanne beim Haalbrunnen auf dem Haalplatz mit viel Rauch und Feuer richtiges Salz entsteht, das »Weiße Gold des Mittelalters«.

Weitere Highlights sind das geöffnete Haalamt, welches Einblicke in die genealogischen Stammbücher gewährt, eine öffentliche Führung durch die Salzabteilung des Hällisch-Fränkischen Museums sowie der Auftritt des Kleinen und Großen Siedershofes. Ein besonderes Highlight ist die Salzrallye. Die Besucherinnen und Besucher müssen verschiedene Stationen in der Stadt suchen, die mit Salz zu tun haben, um dort Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Der Fragebogen ist an diesem Tag bei den Siedeknechten auf dem Haalplatz kostenlos erhältlich. Bei richtigem Lösungswort gibt es am Ziel ein salziges Erinnerungsgeschenk.

Tag des Salzes, So. 16. Oktober, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de