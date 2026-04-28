Tolle Angebote für Kinder im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen

Neben Bauernhäusern finden sich im Hohen-­loher Freilandmuseum auch Gebäude wie eine Schule, ein Bahnhof und Mühlen. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das Bild eines historischen Dorfes genauso wie zahlreiche Hoftiere. Beim Tag des alten Handwerks (17. Mai, 21. Juni, 19. Juli und 18. Oktober) kann altes Handwerk wie Schmieden oder Drechseln bestaunt werden. Einige Stände bieten Mitmachaktionen an. Der Kindertag des Museums findet am 5. Juli statt. Es gibt an diesem Tag viele Mitmachstationen. Hier können alte Kinderspiele und Tätigkeiten von früher ausprobiert werden. In den Sommerferien wird ein buntes Programm für Kinder angeboten, mit Programmpunkten von Textildruck bis Hobby Horsing. Am 4. Oktober findet der Märchentag statt. Das Freilandmuseum bietet eine große Auswahl an weiteren Festen und Aktionstagen an ­Wochenenden. Am 3. Mai findet der Oldtimer-Traktoren-Tag statt. Es können verschiedene historische Traktoren bestaunt werden. Der ­Käse- und Genussmarkt findet vom 9. bis 10. Mai statt. Es gibt viele regionale und traditionelle Spezialitäten und Leckereien zu entdecken. Am Deutschen Mühlentag (25. Mai) ist die Getreide- und Sägemühle des Museums in Betrieb. Am 14. Juni wird die Froste aus Reippersberg ­eröffnet. Der Waldtag findet am 12. Juli statt. Hier stehen der Wald und seine Bedeutung im Mittelpunkt. An diesem Tag wird auch die Sonderausstellung »Tierisch nützlich« eröffnet und kann ab 10. November besucht werden. Ende Juli vom 25. bis 26. findet die Living-History-Veranstaltung »1947 – Ein Dorf in der Nachkriegszeit« statt.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de