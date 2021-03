Vielfältige Touren in Öhringen und Umgebung

Wandern und Fahrradfahren in Öhringen und Umgebung: Wer die Bewegung und das Fahrradfahren liebt, findet eine bunte Vielfalt an unterschiedlichen, sehr gut ausgeschilderte Touren.

Eintägige Rundtouren oder mehrtägige Streckentouren – egal ob Familie oder Aktivurlauber, für jeden ist etwas dabei. Anwohner wie Besucher können die herrliche Landschaft entdecken und die Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen und Weinbergen, Wäldern und Feldern (besser) kennen lernen. Sehr beliebt sind die Strecken an Gewässern, etwa der Ohrntalradweg oder der Brettachtalradweg. Rundtouren wie der »Radius« in Öhringen sind sehr beliebt; hierbei handelt es sich um eine 18 km lange Erlebnistour rund um Öhringen mit neun Stationen. Auch die ausgeschilderte 26,5 km »Bachtour«, eine Rundtour entlang mehrerer romantischer Bäche, die vorbei an fünf Städten und Dörfern der Hohenloher Ebene führt, hat Ihren Reiz.

Wandern erfreut sich ebenso großer Beliebtheit. Besucher schätzen die hügelige Landschaft mit sehr schönen Aussichtspunkten, z.B. der Limes Blick in Öhringen – einer von insgesamt drei Limes Blicken. Die Kelternrunde (5-7 km) zwischen Pfedelbach und Öhringen greift das Thema Weinbau auf und erinnert daran, wo einst Kelten standen. Ausgeschilderte Wege findet man rund um Öhringen, Ohrnberg und Möglingen. 28 abwechslungsreiche Rundtouren finden sich in Bretzfeld , fünf Laufwege in Zweiflingen-Friedrichsruhe und Destillat Wege Wissenspfade rund um Pfedelbach.

Zünftige Einkehrmöglichkeiten findet man natürlich auch unterwegs. Wer Öhringen noch näher kennenlernen möchte, für den bietet sich die Öhringer Lauschtour an. Einfach mit der entsprechenden App an 12 Stationen in der historischen Innenstadt sowie im Hofgarten spannenden Geschichten lauschen. Startpunkt ist beim Marktplatz vor dem Rathaus.

Mehr Infos unter www.oehringen.de, www.hohenloher-perlen.de