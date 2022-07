Tura Open Air 2022 – Sommer, Sonne, Party

Nach zweijähriger Zwangspause des bekannten Tura Faschings wird es diesen Sommer richtig heiß. Der Verein feiert am 20. August in Untermünkheim seine »Sommer, Sonne, Party« mit bekannten Stars aus Mallorca wie Marry, Rick Arena, Max Zendis und Schürze.

Beim Tura Open Air sorgt eine ganze Reihe von Gästen für ausgelassene Stimmung. Marry rockt alles, was ihr in die Quere kommt. Ihre Auszeichnungen und Platzierungen sind ein echtes Statement: Ballermann Award 2015, 2016, 2018 und 2019, »Top of the Mountains Award« als bester weiblicher Aprés-Ski-Act drei Jahre in Folge. Chart Entries, Nummer 1 der DJ Charts und der Award »RTL2 Mikrofon der deutschen Hitparade« sprechen eine klare Sprache. Ihre unglaubliche Natürlichkeit, Eleganz und zugleich geballte Power machen Marry einfach einzigartig – so, wie ihr unverkennbares Markenzeichen: das Stirnband. Seit 2010 begleitet Marrys Lieblingsaccessoire die großartige Künstlerin auf ihrem steilen und unaufhaltsamen Weg nach ganz oben. Mit »Tausendmal Du« im Duett mit Tobee gelang ihr 2010 der Sommerhit des Jahres.

Ebenso wird Schürze, der Momentan in aller Munde ist, auf der Bühne stehen. Schürze ist der Schwabe mit 100 % Abriss Garantie: »Mallotze, zeigt mir eure Hände« schallte durch die Hallen des legendären Bierkönigs beim Opening. Mit diesem Hit gewann Schürze im Jahr 2013 den Newcomer-Contest in den heiligen Hallen, und steht seitdem auf viele Bühnen dieser Welt. Zu seinen weiteren Hits wie »Hey, wir sind auf Malle« und »Lasst uns feiern bis die Sonne aufgeht« wird auch Heute noch die Nacht zum Tag gemacht. Gemeinsam mit DJ Robin haute Schürze 2022 die brandaktuelle Single » Layla« auf den Markt, die er beim Tura Open Air auch zum Besten geben wird.

Ebenfalls mit von der Partie sind Rick Arena, das Bierkönigkind mit Songs wie »Wir sind die Kinder vom Süderhof«, »Radler ist kein Alkohol« und dem neuen Hit »Malle DNA« sowie Max Zendis, DJ und Lichtdesigner aus Stuttgart.

Das OpenAir findet auf dem weitläufigen Sportgelände am Sportplatz in Untermünkheim statt. Für Verpflegung ist natürlich ebenfalls gesorgt, u.a. gibt es einen Grillwagen, einen Pizzastand, einen Eiswagen und eine lange Bar mit tollen Cocktails.

Tura Open Air 2022, Sa. 20. August, 18 Uhr, Sportgelände des Tura, Untermünkheim, www.openair.tura.info