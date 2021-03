Überblick der Covid-Schnelltestzentren für den Raum Hohenlohe

Die Impfsituation in Deutschland läuft nur langsam an. Deshalb wächst überall der Bedarf an Corona-Schnelltests. MORITZ bietet einen Überblick über alle Schnelltestzentren im Raum Hohenlohe.

Landkreis Hohenlohe

Testzentrum an der Kultura Öhringen

Herrenwiesenstraße 12, Öhringen (Mo. bis Fr. 13 bis 17 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr), Anmeldung unter www.apo-schnelltest.de

Schnelltest-Center Stadthalle Künzelsau

Schulstraße 9, Künzelsau (Mo., Mi. und Fr. 18 bis 21 Uhr), Anmeldung unter www.apo-schnelltest.de oder 07940-1290

Schnelltestzentrum Schöntal-Bieringen

Max-Eyth-Straße 9, Schöntal-Bieringen, keine festen Öffungszeiten, Coronateststelle im Clubraum und Nebenraum der Halle in Bieringen, Terminvereinbarung unter 07943/9100-16

Landkreis Schwäbisch Hall

Kommunales Testzentrum Schwäbisch Hall

Schulzentrum West, Berliner Straße 16, Schwäbisch Hall (Mo. bis Fr. 7:30 bis 18 Uhr, Sa. und So. 9 bis 15 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Testzentrum Crailsheim

Kistenwiesenhalle, In den Kistenwiesen 7, Crailsheim (Sa. 9 bis 16 Uhr, Mi. 13 bis 18 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Teststelle Michelfeld

Rathaus Michelfeld, Untergeschoss, Haller Straße 35, Michelfeld (Di. 17 bis 19 Uhr, Fr. 16 bis 18 Uhr), www.michelfeld.de

Testzentrum Gaildorf

Limpurghalle, Schloss-Straße 11, Gaildorf (Mo. bis Fr. 8 bis 11 Uhr), Anmeldung unter www.familienmedizin-gaildorf.de oder 07971-9126352

Kommunale Teststelle Vellberg

Stadthalle, Schönblickstraße 4, Vellberg (Di. 7 bis 10 Uhr und 17 bis 20 Uhr), Do. 7 bis 10 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Sa. 8 bis 13 Uhr, keine Terminvereinbarung nötig

Landkreis Main-Tauber

Kommunales Testzentrum Main-Tauber-Halle Wertheim

Untere Leberklinge 13, Wertheim (Mo. und Mi. 17:30 Uhr bis 19 Uhr, Sa. 9 bis 12 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Corona-Schnelltestzentrum Bad Mergentheim

Kulturforum, Hans-Heinrich-Ehrler-Platz, Bad Mergentheim (Sa. 14 bis 18 Uhr, Di. und Do. 17 bis 21 Uhr), Anmeldung unter 07931-573405 oder 07931-573216

Corona-Testzentrum Tauberbischofsheim

Station im Technologie- und Gründerzentrum, Am Wört 1, Tauberbischofsheim, Anmeldung unter www.tauberbischofsheim.de/otv

Testzentrum, Tauber-Franken-Halle

Hauptstraße 1, Lauda-Königshofen (Mo., Di., Do. Fr. 9 bis 11 Uhr, Mi. 9 bis 11 Uhr und 18 bis 21 Uhr, Sa. 9 bis 12 Uhr), Anmeldung unter 09343-5017777

Landkreis Ansbach

Testzentrum Ansbach

ehem. Messegelände, Am Onolzbach, Ansbach (Mo. bis Fr. 9 bis 17 Uhr), Anmeldung unter www.ecocare.center/ansbach

Regionales Corona Test Zentrum Mehrzweckhalle

Friedrich-Hörner-Weg 11, Rothenburg o. d. T. (Mo. bis Fr. 16 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr), Anmeldung unter www.apo-schnelltest.de

Corona-Schnelltestzentrum Dinkelsbühl

Dr.-Martin-Luther-Straße 6, Dinkelsbühl (Mo. bis Sa. 10 bis 15 Uhr), Anmeldung unter www.testzentrum-dkb.de oder 0981-48757980