Untermünkheim: Eine Gemeinde im Wandel

Ein neuer Bürgermeister ist gewählt und der tritt sein Amt in einer Zeit an, in der das Leben durch Kontaktbeschränkungen, ausfallende Veranstaltungen und ein – auf Minimum – reduziertes Vereinsleben geprägt ist.

Und doch bewegt sich viel auf kommunalem Gebiet in diesen Tagen. Unter anderem startet der Verkauf der Bauplätze im interkommunalen Gewerbegebiet Übrigshausen wodurch Gewerbetreibende der Gemeinden Untermünkheim und Braunsbach angesiedelt werden oder sich erweitern können.

Die Erschließung des neuen Baugebietes nimmt konkrete Formen an und das Interesse an Bauplätzen reißt nicht ab. Dies zeigt, dass Untermünkheim als Wohnort sehr attraktiv ist. Alles ist vor Ort vorhanden: Kindergarten, Grundschule, eine Arztpraxis, Apotheke, Bäckerei und Metzgerei sowie ein Supermarkt. Ebenso für Untermünkheim spricht die Nähe zu Schwäbisch Hall und eine gute Anbindung an den Nahverkehr.

Das Wassertret-Becken am Radweg ist fertig gestellt und soll im Frühjahr in Betrieb genommen werden. Damit wird das Freizeitangebot der Gemeinde um eine Attraktion erweitert. Der Mehrgenerationenspielplatz wurde im vergangenen Jahr eröffnet und wurde für eine kurze Zeit zahlreich besucht – seit Corona kann dieser nur noch in eingeschränktem Maß genutzt werden, bietet aber eine Möglichkeit zur körperlichen Ertüchtigung, gerade in dieser Zeit.

Die Sanierung des Rathauses und der Schule sind in vollem Gange. Gleichzeitig laufen die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Untermünkheim. Durch diese signifikanten Veränderungen wird Untermünkheim über eine lange Zeit eine hervorragende Infrastruktur besitzen. Ein großer Schwerpunkt wird neben den infrastrukturellen Maßnahmen auch weiterhin die Schaffung von Wohnraum sein, da Jung und Alt ein Lebensmittelpunkt in Untermünkheim ermöglicht werden soll.

