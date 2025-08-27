Veranstaltungen im Kocherwerk – Haus der Verbindungstechnik

Im Herzen von Ernsbach befindet sich das Kocherwerk direkt am Kocher. Besucherinnen und Besucher können bei freiem Ein­tritt auf etwa 400 qm die vorhandene Ausstellung genießen und sich im Bistro mit Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken und kleineren Speisen verköstigen lassen. Zusätzlich ­bietet das Kocherwerk im September noch eine Reihe vielseitiger Veranstaltungen an. Am Donnerstag, 11. September, um 18 Uhr wird zum Business Stammtisch geladen. Oberst i.G. Armin Schaus spricht über den »Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU)« und gibt Einblicke in die zivil-militärische Zusammenarbeit bei Krisen und Verteidigungsfällen. Am 21. September von 9 bis 13 Uhr findet das Spätsommerfrühstück statt. Gäste ­genießen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit verschiedenen inspirierten Leckereien und frisch gebrühtem Kaffee in gemütlicher Atmosphäre im Bistro. Am 28. September lädt das Autohaus Dietz ab 10 Uhr zum Oldtimer-Stammtisch auf dem Vorplatz des Kocherwerks ein. Geboten werden ein ­entspannter Frühschoppen und eine gemeinsame Ausfahrt mit anderen Oldtimer-Freunden! Zum Abschluss der Septemberveranstaltungen findet am 30. September um 18 Uhr eine Lesung mit Hiltrud Baier statt. Die Autorin liest an diesem Abend aus ihrem Roman »Die Farben des Winters« und nimmt ­ihre Zuhörer mit auf eine bewegende Reise zwischen Hamburg und Lappland. Im Oktober finden ebenfalls spannende Veranstaltungen statt, wie das Wine-Tasting in Zusammenarbeit mit der Vinothek des Hotel-Restaurant Anne-Sophie am 23. Oktober. Auch Frühstücksfans kommen wieder auf ­ihre Kosten, am 26. Oktober lädt das Kocherwerk zum Herbstgenuss ein. Anmeldungen zu den Veranstaltungen unter info@kocherwerk.de.

Kocherwerk – Haus der Verbindungstechnik, Graf-Wolfgang-Julius-Platz 1, 74670 Ernsbach, Fon: 07947-9430755, www.kocherwerk.de