Vertrag für Frühförderstelle und Inklusionscafé in Künzelsau unterzeichnet

Der Gesundheitscampus medikün in Künzelsau wächst weiter: Mit der Evangelischen Stiftung Lichtenstern aus Löwenstein konnte die Stadtverwaltung Künzelsau eine neue Mieterin gewinnen, die das Konzept des Hauses in besonderer Weise ergänzt. Die Stiftung verlagert die bereits in Künzelsau in der Keltergasse bestehende Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) in das ehemalige Krankenhausgebäude. Im ersten Obergeschoss mietet die Einrichtung rund 430 Quadratmeter dafür an. In der Frühförderstelle werden Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen unterstützt und dabei die gesamte Familie begleitet. Angeboten werden medizinischtherapeutische, pädagogische und psychologische Hilfen wie Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie – alles aus einer Hand. Das Angebot ist für Familien kostenlos.
Zusätzlich mietet die Stiftung im Erdgeschoss den Eingangsbereich sowie den ehemaligen Küchenbereich an. Im Eingangsbereich ist ein Inklusionscafé geplant – als offener Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher, Familien, Mitarbeitende, Einwohnerinnen und Einwohner. Die ehemalige Krankenhausküche wird künftig als Vorbereitungs- und Lagerfläche genutzt werden. Zudem kann das Team der Evangelischen Stiftung Lichtenstern bei Bedarf die Bewirtung des künftigen Veranstaltungsbereichs übernehmen. Damit ist die Fläche im Erdgeschoss künftig vollständig vermietet.
Die entsprechenden Arbeiten werden schnellstmöglich ausgeschrieben. Die Frühfürderstelle und das Inklusionscafé werden voraussichtlich im Frühsommer/Herbst 2027 eröffnen. „Mit der Frühförderstelle erweitern wir ein wichtiges Angebot für Kinder und Familien in der Region. Gleichzeitig möchten wir mit dem Inklusionscafé einen Ort der Begegnung schaffen, an dem Teilhabe und Miteinander selbstverständlich sind“, sagt Pfarrerin Sybille Leiß, Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Stiftung Lichtenstern. Sie freut sich über das große Engagement der Leiterin der Frühförderstelle in Künzelsau, Viktoria Gedenk und des Leiters der Lichtensterner Werkstätten, Alexander Elis, die mit ihren Angeboten ins medikün einziehen werden.
Auch die Stadtverwaltung sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Gewinn für den Gesundheitscampus medikün. „Das medikün vereint medizinische, soziale und gemeinschaftliche Angebote unter einem Dach. Dass künftig auch Unterstützung und Beratung für Menschen mit Behinderung und ihre Familien Teil dieses Konzepts sind, bedeutet einen großen Mehrwert für viele Menschen in unserer gesamten Umgebung “, betont Ulrich Walter, Erster Beigeordneter bei der Stadtverwaltung Künzelsau. Mit der neuen Nutzung wird das medikün in seiner Rolle als moderner Gesundheits- und Begegnungsstandort für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und Generationen gestärkt.
Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de