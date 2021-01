Von Pfedelbach in die USA

Von Pfedelbach nach Nordamerika – ein 76 Tonnen schweres und über 30 Meter langes Spezialfahrzeug der Fahrzeugfabrik Scheuerle wird vor dem Umschlag aufs Schiff zunächst über die engen Straßen der Hohenlohe und des Unterlandes bis zum Hafen Mannheim gelangen. Eine Herausforderung! Die Schwergutprofis der Spedition Kübler meisterten sie mit großem handwerklichem Können und der passenden Ausrüstung – ebenfalls von der Fahrzeugfabrik Scheuerle. Waggontransporter von Scheuerle: ein Beitrag zum umweltfreundlichen und effizienten Personentransport.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember hat sich ein Schienenfahrzeugtransporter von Pfedelbach aus auf den weiten Weg in die USA gemacht. Dort wird das Spezialfahrzeug bei einem namhaften Hersteller von Triebwagen und Waggons zum Einsatz kommen. Zur See gelangt der Transporter über den großen Teich.

Doch zuerst musste der Koloss die gewundenen, engen Straßen der Hohenlohe bewältigen. Vom Standort des Spezialfahrzeugherstellers Scheuerle, ein Unternehmen der Transporter Industry International Group (TII Group) von Unternehmerfamilie Rettenmaier aus Heilbronn, ging es über die Bundesstraße B39 an Bretzfeld vorbei. Von dort aus setzte der Schwerlasttransport seinen Weg über die B27 nach Heilbronn und weiter auf der B293 über Leingarten nach Sinsheim fort. Das letzte Stück bis zum Mannheimer Hafen legte der Lastzug auf der Autobahn zurück.

Der Transport auf der Straße war keine leichte Aufgabe! Schließlich misst allein das Ladegut schon 31 Meter in der Länge, sechs Meter in der Breite und drei Meter in der Höhe. Außerdem bringt der Schienenfahrzeugtransporter satte 76 Tonnen auf die Waage. Eine solche Ladung setzt entsprechende robuste Transportausrüstung voraus. Kübler setzt auch hier auf Anhänger von Scheuerle.

Einen Lastzug mit Überbreite und enormer Länge zu steuern ist ein Job für echte Profis und das Metier der Spedition Kübler aus Michelfeld-Erlin. Ihre grün lackierten Lkw sind weit über die Region hinaus bekannt und ihre faszinierenden Transporte ziehen Schaulustige magisch an, obwohl sie fast immer zu nachtschlafender Zeit stattfinden, um den Straßenverkehr möglichst wenig zu behindern.

Im Hafen in Mannheim wird ein Portalkran in den kommenden Tagen den Schienenfahrzeugtransporter aufs Binnenschiff umschlagen. Auf der Wasserstraße bis zum Seehafen in Zeebrugge (Belgien) geht es dann nicht mehr so eng zu wie auf den Straßen durch die Hohenlohe. Dort wartet dann ein Ozeanriese auf den Waggontransporter »made in Pfedelbach«.

Mehr Infos unter www.tii-group.com